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Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» (Sky Sports)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не собирается менять команду.

37-летний футболист в начале июля вернется в расположение клуба и начнет подготовку к следующему сезону.

Сообщалось, что португалец задумался об уходе из-за слабой работы «МЮ» на трансферном рынке.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
  • Сообщалось, что 5-кратный обладатель «Золотого мяча» может уйти в «Ювентус» или «Баварию».

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Источник: Sky Sports

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Сегодня, 13:38
Комментарии2
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    Рейтинг: +1025

    jek718875 38 минут назад

    А мы думали он уже в Баварии пиво пьет и сосисками закусывает

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    Рейтинг: +329

    Феникс 28 1 час назад

    Вот и хорошо...Ждем игру Рона на ЧМ 22.

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