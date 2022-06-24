Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» (Sky Sports)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не собирается менять команду.

37-летний футболист в начале июля вернется в расположение клуба и начнет подготовку к следующему сезону.

Сообщалось, что португалец задумался об уходе из-за слабой работы «МЮ» на трансферном рынке.

Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.

Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

Сообщалось, что 5-кратный обладатель «Золотого мяча» может уйти в «Ювентус» или «Баварию».

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