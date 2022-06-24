Орлов объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ: «У московских команд этого нет»

Комментатор Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с московскими клубами.

«Главный параметр любого человека, который приходит в «Зенит», – оптимист. Обязательно – чтобы он в раздевалке был не смурной, а радостный всегда, с улыбкой, готовый помочь, подсказать.

Поэтому у «Зенита» в последние годы посмотрите, какие успехи. Значит, всe работает на результат. Не может команда смурных побеждать в чемпионате страны. У нас всe работает на результат – на победу команды.

Это уже совсем внутреннее дело, но! Елена Анатольевна Илюхина – она председатель совета директоров. Александр Иванович Медведев – генеральный директор. Главный тренер – Сергей Богданович Семак. Это как раз то сочетание, которое позволяет всe-таки создавать эту творческую атмосферу.

Этого не скажешь про некоторые московские команды. У них там полностью отсутствует творческое состояние, а оно должно быть: доверие и всe прочее. Поэтому «Зенит» четыре сезона подряд чемпион», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

9 июля «Зенит» сыграет в Суперкубке России против «Спартака».

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