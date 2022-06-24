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  • Орлов объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ: «У московских команд этого нет»

Орлов объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ: «У московских команд этого нет»

24 июня 2022, 10:36
37

Комментатор Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с московскими клубами.

«Главный параметр любого человека, который приходит в «Зенит», – оптимист. Обязательно – чтобы он в раздевалке был не смурной, а радостный всегда, с улыбкой, готовый помочь, подсказать.

Поэтому у «Зенита» в последние годы посмотрите, какие успехи. Значит, всe работает на результат. Не может команда смурных побеждать в чемпионате страны. У нас всe работает на результат – на победу команды.

Это уже совсем внутреннее дело, но! Елена Анатольевна Илюхина – она председатель совета директоров. Александр Иванович Медведев – генеральный директор. Главный тренер – Сергей Богданович Семак. Это как раз то сочетание, которое позволяет всe-таки создавать эту творческую атмосферу.

Этого не скажешь про некоторые московские команды. У них там полностью отсутствует творческое состояние, а оно должно быть: доверие и всe прочее. Поэтому «Зенит» четыре сезона подряд чемпион», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.
  • 9 июля «Зенит» сыграет в Суперкубке России против «Спартака».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (37)
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житель СПб
1656056802
Дело не в столько творческом состоянии, сколько в доброжелательной атмосфере в клубе. Я об этом уже писал. Именно оптимизм во всех отношениях, хороший моральный климат в команде и творит чудеса. Посмотрим, что будет в этом году. Но и в прошлые годы состав ряда команд Лиги не уступал зенитовскому. А вот результаты...
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acor94
1656056974
Денег просто нет. Вроде Москва, а места занимают, как нищие.
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NewLife
1656057156
Елена Анатольевна Илюхина – она председатель совета директоров. Александр Иванович Медведев – генеральный директор. Главный тренер – Сергей Богданович Семак. Это как раз то сочетание, которое позволяет всe-таки создавать эту творческую атмосферу. Как же так лизун, забыл Дюкова и Миллера упомянуть, не говоря уже о Мешкове и Иванове - без этих помощников никакой творческой атмосферы.
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oyabun
1656057294
Долго ерунду подобную сочинял? Главный критерий успеха любой команды - это деньги. Так как у Зенита практически неограниченный ресурс в плане финансов - отсюда и доминирование.
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somn
1656057374
Опять дед несёт бред. Маразматик старый. Когда "Зенит" при Адвокате брал Кубок УЕФА на Денисова без слёз смотреть было не возможно. У него было лицо убитого горем человека, а играл он тогда отменно.
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piligrim1986
1656057751
так вот в чем дело-то оказывается))))
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nik55
1656059075
У них там полностью отсутствует творческое состояние и это у всех клубов РПЛ кроме самых нищих бомжей----там полный порядок
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Ганнибал Лектор
1656060633
Удачи Зениту в новом сезоне!
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alp
1656061609
если говорить простым языком - в команде отличная атмосфера на всех уровнях и хороший подбор игроков. вот этого, в самом деле, нет у московских команд.. может, в динамо, еще что то похожее было, но провальная концовка + уход шварца все же о чем то говорит.. в цска неопределенность при смене собственника, в локо какие то дрязги, спам, так это уже даже не команда, а так, сливной бачок какой то... я, если что, без оскорбления, и пожелания таки решить все свои вопросы, желательно не на публике, и начать уже играть нормально.
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nemolod
1656062687
Да дай тому же условному Арсеналу или Уралу такого мощного спонсора и эти команды начнут также в РПЛ побеждать не хуже Зенита! А уйди сейчас Газпром из питерской команды-быстро станет середняком (и это в лучшем случае)! Будут немалые деньги-будет и творческое состояние!
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