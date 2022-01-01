Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

Орлов объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ: «У московских команд этого нет»

Комментатор Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с московскими клубами.

«Главный параметр любого человека, который приходит в «Зенит», – оптимист. Обязательно – чтобы он в раздевалке был не смурной, а радостный всегда, с улыбкой, готовый помочь, подсказать.

Поэтому у «Зенита» в последние годы посмотрите, какие успехи. Значит, всe работает на результат. Не может команда смурных побеждать в чемпионате страны. У нас всe работает на результат – на победу команды.

Это уже совсем внутреннее дело, но! Елена Анатольевна Илюхина – она председатель совета директоров. Александр Иванович Медведев – генеральный директор. Главный тренер – Сергей Богданович Семак. Это как раз то сочетание, которое позволяет всe-таки создавать эту творческую атмосферу.

Этого не скажешь про некоторые московские команды. У них там полностью отсутствует творческое состояние, а оно должно быть: доверие и всe прочее. Поэтому «Зенит» четыре сезона подряд чемпион», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.
  • 9 июля «Зенит» сыграет в Суперкубке России против «Спартака».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Семак рассказал о ситуации с продлением контракта с «Зенитом» 1
Петржела предложил Зобнину перейти из «Спартака» в «Зенит»
Стартовала продажа билетов на Суперкубок. «Зениту» и «Спартаку» выделены квоты по 30% 7
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:36
Комментарии32
...
  • ...
    Рейтинг: +2696

    nemolod 6 минут назад

    Да дай тому же условному Арсеналу или Уралу такого мощного спонсора и эти команды начнут также в РПЛ побеждать не хуже Зенита! А уйди сейчас Газпром из питерской команды-быстро станет середняком (и это в лучшем случае)! Будут немалые деньги-будет и творческое состояние!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +30

    Аден 23 минуты назад

    по словам маразматика орлова, бомжи, як идиоты, ходят и друг другу без причины улыбаются. Это наверное от свалившейся на них халявы, в виде бабла(газа) стыренного у населения РФ.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10323

    alp 24 минуты назад

    если говорить простым языком - в команде отличная атмосфера на всех уровнях и хороший подбор игроков. вот этого, в самом деле, нет у московских команд.. может, в динамо, еще что то похожее было, но провальная концовка + уход шварца все же о чем то говорит.. в цска неопределенность при смене собственника, в локо какие то дрязги, спам, так это уже даже не команда, а так, сливной бачок какой то... я, если что, без оскорбления, и пожелания таки решить все свои вопросы, желательно не на публике, и начать уже играть нормально.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +100

    rac531 29 минут назад

    Да, Медведенв всегда радуется своим идиотскими шуткам гомосексуального характера)
    Поэтому в раздевалке всегда царит смех во время свального мужеложества)

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6167

    Ганнибал Лектор 40 минут назад

    Удачи Зениту в новом сезоне!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7004

    nik55 1 час назад

    У них там полностью отсутствует творческое состояние и это у всех клубов РПЛ кроме самых нищих бомжей----там полный порядок

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16118

    ilichkadr > nik55 52 минуты назад

    "У них там"
    У кого "у них" и где конкретно "там"?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +418

    Спартач80 1 час назад

    Тут скорее творческий подход у газпромовского руководства,нашего футбола.То фотошоп прилепят,то Казарцева не расслышат,про то,что времени больше не будет...Это да...весёлые,творческие...

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16118

    ilichkadr > Спартач80 55 минут назад

    Аналогичное происходит и с лукойловским руководством. То с чемпионата снимаются, то Суперкубок бойкотируют, то Кукуян свиснул не впопад, то на VARe сидят проплаченные газпромом судьи, ГазпромМедиа дразнится и т.д. и т.п.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +100

    rac531 > ilichkadr 28 минут назад

    И уто же из спартаковского руководства призывал бойкотировать Кубок, КОЗЕЛ?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10323

    alp > rac531 22 минуты назад

    я смотрю, базлать будучи не в теме, это отличительная черта некоторых быдло-болел спама.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10323

    alp > rac531 19 минут назад

    на, вот, тебе, в качестве шефской помощи

    https://bombardir.ru/news/657331-a-v-itoge-nikto-ne-prishel-spartak-nameknul-na-boykot-superkubka-rossii?ysclid=l4s8fu34do883650988

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +19

    7:1 > rac531 9 минут назад

    рыло обосцаное, тебе скинули линк, а я могу добавить ещё парочку. такое вот ты пе_дрило тарасофское.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7837

    piligrim1986 1 час назад

    так вот в чем дело-то оказывается))))

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +533

    somn 1 час назад

    Опять дед несёт бред. Маразматик старый. Когда "Зенит" при Адвокате брал Кубок УЕФА на Денисова без слёз смотреть было не возможно. У него было лицо убитого горем человека, а играл он тогда отменно.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16118

    ilichkadr > somn 1 час назад

    У Денисова лицо убитого горем человека по умолчанию. Никогда его не видел улыбающимся. Вечно хмурной, насупившийся с не довольным выражением лица.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +32136

    oyabun 1 час назад

    Долго ерунду подобную сочинял? Главный критерий успеха любой команды - это деньги. Так как у Зенита практически неограниченный ресурс в плане финансов - отсюда и доминирование.

    7
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11