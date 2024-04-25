Защитник «Рубина» сказал, почему у игроков команды сводило ноги в конце матча с «Зенитом»

Защитник «Рубина» Илья Рожков подвел итоги матча перенесeнного 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) в Санкт-Петербурге.
«С самого начала матча верили, что можем обыграть «Зенит», просто выполняя установку тренера.
Что касается падений на газон, это была просто усталость. У нас на неделе была уже вторая игра, так что где-то не успели полностью восстановиться, поэтому в конце встречи у некоторых ребят начало сводить ноги.
Сейчас у нас будет больше времени для подготовки к игре с «Уралом», так что все должно быть в порядке», – сказал Рожков.
- «Рубин» находится на 9-м месте в РПЛ с 36 очками после 25 матчей.
- У лидирующего «Зенита» – 50 очков. «Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 балл.
Источник: Metaratings.ru