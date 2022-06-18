Тренер «Локомотива» Хапов назвал цели команды на следующий сезон

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов дал комментарий по поводу задач команды в сезоне-2022/23.
– Знаете, какие цели перед командой ставятся на следующий сезон?
– Знаю, но на это нужно время. Команда сильно обновилась. Надо потерпеть, чтобы все сыгрались.
Тем более новый тренерский штаб, который ставит свои задачи. Ребятам к этому надо привыкнуть.
У «Локомотива» всегда максимальные задачи, они и остаются – занять призовое место и выиграть Кубок России. Всегда такие задачи стояли и будут стоять.
- В прошлом сезоне «Локо» финишировал на 6-м месте в РПЛ.
- Из Кубка России москвичи вылетели в 1/8 финала от «Енисея».
Источник: «Матч ТВ»