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Тренер «Локомотива» Хапов назвал цели команды на следующий сезон

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов дал комментарий по поводу задач команды в сезоне-2022/23.

– Знаете, какие цели перед командой ставятся на следующий сезон?

– Знаю, но на это нужно время. Команда сильно обновилась. Надо потерпеть, чтобы все сыгрались.

Тем более новый тренерский штаб, который ставит свои задачи. Ребятам к этому надо привыкнуть.

У «Локомотива» всегда максимальные задачи, они и остаются – занять призовое место и выиграть Кубок России. Всегда такие задачи стояли и будут стоять.

  • В прошлом сезоне «Локо» финишировал на 6-м месте в РПЛ.
  • Из Кубка России москвичи вылетели в 1/8 финала от «Енисея».

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 15:38
Комментарии1
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    Рейтинг: +4319

    PAREVG. 37 минут назад

    Рассмешил ;-)))
    С Керком в атаке и Мампаси в обороне, Локомотив будет бороться за непопадание в зону стыковых матчей...

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