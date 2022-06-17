«Барса» должна сократить зарплатный фонд еще на 160 миллионов

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуар Ромеу рассказал о снижении зарплат в клубе.
«Засунуть руку в карман игроку, у которого есть контракт, подписанный кем-то другим, – очень неблагодарное дело.
Наша цель – быть на уровне 400 миллионов, это означает, что мы должны сократить зарплатный фонд еще на 160 миллионов», – сказал Ромеу.
- Сообщалось, что футболистов с зарплатой свыше 10 миллионов евро в год попросят пойти на ее сокращение.
- В отдельных случаях игроки потеряют до 50 процентов зарплаты.
Источник: Marca