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«Барса» должна сократить зарплатный фонд еще на 160 миллионов

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуар Ромеу рассказал о снижении зарплат в клубе.

«Засунуть руку в карман игроку, у которого есть контракт, подписанный кем-то другим, – очень неблагодарное дело.

Наша цель – быть на уровне 400 миллионов, это означает, что мы должны сократить зарплатный фонд еще на 160 миллионов», – сказал Ромеу.

  • Сообщалось, что футболистов с зарплатой свыше 10 миллионов евро в год попросят пойти на ее сокращение.
  • В отдельных случаях игроки потеряют до 50 процентов зарплаты.

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Источник: Marca

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2135

    Январь 59 1 час назад

    Европейский спонсоры планомерно сокращают свои дотации. Цены на бензин и дизтопливо, резко сокращают доходы производителей и граждан, граждане меньше тратят денег на различные футбольные безделушки, бюджеты клубов худеют прямо на глазах. Ничего нового и удивительного нет. Гей-пропаганда пожирает изнутри. Легенду о Содоме и Гоморе никто не отменял. Даже Алжир поставщик нефти и газа в Испанию прекратил все поставки в Испанию.

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    Рейтинг: +65591

    portero 2 часа назад

    Этот Жозеп наверное хороших откатов нахапал....
    Но похоже работал аккуратно раз не сажают...

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