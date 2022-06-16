«Если уходить, то в зарубежный клуб». Агент Тюкавина – о будущем форварда

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем игрока.

«По поводу того, кто кем интересуется, где бы он мог быть, зачем это все закидывать? У Кости действующий контракт с «Динамо». Все, что клуб обещает, он выполняет. Он с пяти лет в клубе – его все устраивает.

Опять же: мы придерживаемся мнения, что если уходить куда-то, то в зарубежный клуб. Но, думаю, еще сезон как минимум ему надо поиграть в России, полностью адаптироваться, стать лидером команды, а дальше будем думать, как двигаться.

У нас нет такого, что где-то дали больше денег – и мы побежали. Есть свои принципы. У Кости на первом месте футбол», – сказал агент.