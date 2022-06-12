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  • Агент: «99 процентов, что Дзюбы в Турции не будет. Весь интерес – просто пиар-компания»

Агент: «99 процентов, что Дзюбы в Турции не будет. Весь интерес – просто пиар-компания»

12 июня 2022, 11:35
6

Футбольный агент Малик Арутюнов убежден, что свободный агент Артем Дзюба не окажется в турецком чемпионате.

«В «Фенербахче» другие приоритеты в плане нападающих. Дзюбу не захотели подписывать в 2017 году, а сейчас тем более не станут. В этом клубе никто не будет ему платить такие деньги. Сейчас в «Фенербахче» к власти пришли португальцы, поэтому Артем вряд ли там окажется.

В «Галатасарае» вообще еще нет тренера. Только завтра выборы будут проходить. «Бешикташу» Артем тоже не нужен. Они скорее подпишут какого-нибудь игрока из Англии, чем его. Даю 99%, что Дзюба не окажется в Турции. Он в принципе не соответствует планке этих клубов. Его цена не соответствует качеству. Весь этот интерес к Дзюбе — просто пиар-кампания», – сказал Арутюнов.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Игрок летал в Турцию на переговоры с «Фенербахче».

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Источник: Sport24
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (6)
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Fusballer
1655025550
Был Дзюба геем полезным, а сейчас безполезный и никому не нужный.
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владимир миронов
1655035690
Вот и пример наших "звёзд"
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neim
1655036024
99 %, что его вообще ни где не будет. И все эти "новости" про Дзюбу, одна сплошная пиар компания. Ни где и ни кому он не нужен, даже в РПЛ.
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Лфшт
1655036467
Домой в Томь ? ))
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portero
1655049751
В Зените останется, никто дереву давшему корни, денег не хочет платить!!!
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zigbert
1655056358
Сейчас он бы и рад остаться в Зените но тут уж все зависит от Семака.
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