Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

Агент: «99 процентов, что Дзюбы в Турции не будет. Весь интерес – просто пиар-компания»

Футбольный агент Малик Арутюнов убежден, что свободный агент Артем Дзюба не окажется в турецком чемпионате.

«В «Фенербахче» другие приоритеты в плане нападающих. Дзюбу не захотели подписывать в 2017 году, а сейчас тем более не станут. В этом клубе никто не будет ему платить такие деньги. Сейчас в «Фенербахче» к власти пришли португальцы, поэтому Артем вряд ли там окажется.

В «Галатасарае» вообще еще нет тренера. Только завтра выборы будут проходить. «Бешикташу» Артем тоже не нужен. Они скорее подпишут какого-нибудь игрока из Англии, чем его. Даю 99%, что Дзюба не окажется в Турции. Он в принципе не соответствует планке этих клубов. Его цена не соответствует качеству. Весь этот интерес к Дзюбе — просто пиар-кампания», – сказал Арутюнов.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Игрок летал в Турцию на переговоры с «Фенербахче».

Новости по теме
Нобоа: «Будет супер, если Дзюба перейдет в «Сочи»
«Лацио» вслед за «Наполи» опроверг интерес к Дзюбе 4
«Никогда не интересовались». «Наполи» – о Дзюбе 1
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:35
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +13958

    Fusballer 29 минут назад

    Был Дзюба геем полезным, а сейчас безполезный и никому не нужный.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4331

    mopecekca 51 минуту назад

    никому не нужен деревянный

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +546

    Сделаны из Дерева 56 минут назад

    В филиале сочи будет шланг сто пудова

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11