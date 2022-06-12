Агент: «99 процентов, что Дзюбы в Турции не будет. Весь интерес – просто пиар-компания»

Футбольный агент Малик Арутюнов убежден, что свободный агент Артем Дзюба не окажется в турецком чемпионате.

«В «Фенербахче» другие приоритеты в плане нападающих. Дзюбу не захотели подписывать в 2017 году, а сейчас тем более не станут. В этом клубе никто не будет ему платить такие деньги. Сейчас в «Фенербахче» к власти пришли португальцы, поэтому Артем вряд ли там окажется.

В «Галатасарае» вообще еще нет тренера. Только завтра выборы будут проходить. «Бешикташу» Артем тоже не нужен. Они скорее подпишут какого-нибудь игрока из Англии, чем его. Даю 99%, что Дзюба не окажется в Турции. Он в принципе не соответствует планке этих клубов. Его цена не соответствует качеству. Весь этот интерес к Дзюбе — просто пиар-кампания», – сказал Арутюнов.