Игроки устроили массовую драку после матча чемпионата Дагестана

В чемпионате Дагестана по футболу в формате 8 на 8 случилась массовая драка.
Рукоприкладство началось после игры между «Куядой» и «Дербентом». Игроки не остановились драться даже после призыва диктора остановиться.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
В чемпионате Дагестана по футболу в формате 8 на 8 случилась массовая драка.
Рукоприкладство началось после игры между «Куядой» и «Дербентом». Игроки не остановились драться даже после призыва диктора остановиться.