Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

Игроки устроили массовую драку после матча чемпионата Дагестана

В чемпионате Дагестана по футболу в формате 8 на 8 случилась массовая драка.

Рукоприкладство началось после игры между «Куядой» и «Дербентом». Игроки не остановились драться даже после призыва диктора остановиться.

  • «Дербент» победил 3:1.
  • Махачкалинский «Анжи» этим летом потерял профессиональный статус.
  • «Динамо» из Махачкалы вышло в ФНЛ.

Новости по теме
Рыбус назвал самый памятный матч против «Спартака»
«Люблю! Обнял». Чепчугов поддержал певца Бибера, у которого паралич лица 1
Агент: «Сейчас нет шансов на трансфер Фомина во «Фрайбург»
Источник: «РЕН ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:32
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11