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Слуцкий: «Состав «Рубина» еще будет чиститься»

11 июня 2022, 21:08
3

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после начала сборов в Казани.

– На тренировке, наконец, было много игроков. Какие у вас ощущения?

– Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Состав еще будет чиститься, потому что у нас появились новички, вернулись игроки из аренд, еще не доехали Йевтич и Фамейе по визовым причинам.

– Вы уже решили, на кого рассчитывать, на кого нет?

– Вопрос не только в моих решениях. У игроков есть контракты, у клуба есть обязательства. Думаю, будем искать какие-то решения и принимать эти решения в зависимости от массы обстоятельств.

– Какие планы на сборы?

– Подготовиться хорошо к сезону – будем готовиться на своей базе в Казани. У нас уже есть определенное понимание по спаррингам, но я думаю, что мы опубликуем полный список спарринг-партнеров, когда он будет в окончательном виде. С 11 июня начинаем готовиться в двухразовом режиме.

  • Сезон ФНЛ стартует в июле.
  • «Рубин» вылетел после 19 лет в РПЛ.
  • Главный тренер Леонид Слуцкий остался в команде, несмотря на вылет.

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Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. ФНЛ Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Fialet
1654974208
Рубин бы от этого тренера очистить.
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Vitaga
1655324353
нормально. Слуцкий проведет чистку. подберет уже состав под себя без всяких левых и блатных. выиграет ФНЛ. и потом зажжет РПЛ
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