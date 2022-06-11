Слуцкий: «Состав «Рубина» еще будет чиститься»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после начала сборов в Казани.

– На тренировке, наконец, было много игроков. Какие у вас ощущения?

– Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Состав еще будет чиститься, потому что у нас появились новички, вернулись игроки из аренд, еще не доехали Йевтич и Фамейе по визовым причинам.

– Вы уже решили, на кого рассчитывать, на кого нет?

– Вопрос не только в моих решениях. У игроков есть контракты, у клуба есть обязательства. Думаю, будем искать какие-то решения и принимать эти решения в зависимости от массы обстоятельств.

– Какие планы на сборы?

– Подготовиться хорошо к сезону – будем готовиться на своей базе в Казани. У нас уже есть определенное понимание по спаррингам, но я думаю, что мы опубликуем полный список спарринг-партнеров, когда он будет в окончательном виде. С 11 июня начинаем готовиться в двухразовом режиме.