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  • «Позор, недостойный Франции». Макрон в ярости отчитал главу МВД за беспорядки на финале ЛЧ

«Позор, недостойный Франции». Макрон в ярости отчитал главу МВД за беспорядки на финале ЛЧ

1 июня 2022, 15:36
6

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал главу МВД страны Жеральда Дарманена за необеспечение безопасности на финале Лиги чемпионов, который прошел в Париже.

  • Финал ЛЧ был отложен на 36 минут из-за беспорядков, которые устроили безбилетники.
  • На игру пробрались тысячи фанатов без билетов. Многие обладатели билетов остались за пределами арены.
  • МВД Франции обвинили в беспорядках болельщиков «Ливерпуля».
  • Изначально финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге.

«Можно сказать, он был в ярости. Макрон попросил министра внутренних дел перестать говорить, что власти ни за что не отвечают», – сообщил источник из окружения президента.

«Это жалкое и позорное зрелище, недостойное Франции», – сказал Макрон главе МВД.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: BFMTV
Лига чемпионов
Комментарии (6)
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ilichkadr
1654087315
Эммануэль, давно пора дать Дарманену пинка под зад.
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Enter2006
1654088075
Ооо, очухался ))
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ilichkadr
1654088114
С одной стороны: Президент Франции Эмманюэль Макрон полностью поддерживает правительство, в том числе министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена, и рассчитывает на установление всех обстоятельств беспорядков перед финальным матчем Лиги чемпионов 28 мая в Париже. Об этом заявила официальный представитель кабмина страны Оливия Грегуар. С другой полная противоположность: Глава государства крайне недоволен ситуацией и потребовал от главы МВД "собраться и перестать говорить о том, что власти не несут ответственности" за беспорядки. Сатирическая газета "Канар аншене" в среду опубликовала материал со ссылкой на источники в окружении Макрона, которые утверждают, что президент назвал произошедшее "жалким", "позорным" и "недостойным Франции".
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BlackMurder
1654090012
Аххха, очухался
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"supermax"
1654093239
как раз достойное Франции то получается))
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