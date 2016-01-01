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«Позор, недостойный Франции». Макрон в ярости отчитал главу МВД за беспорядки на финале ЛЧ

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал главу МВД страны Жеральда Дарманена за необеспечение безопасности на финале Лиги чемпионов, который прошел в Париже.

  • Финал ЛЧ был отложен на 36 минут из-за беспорядков, которые устроили безбилетники.
  • На игру пробрались тысячи фанатов без билетов. Многие обладатели билетов остались за пределами арены.
  • МВД Франции обвинили в беспорядках болельщиков «Ливерпуля».
  • Изначально финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге.

«Можно сказать, он был в ярости. Макрон попросил министра внутренних дел перестать говорить, что власти ни за что не отвечают», – сообщил источник из окружения президента.

«Это жалкое и позорное зрелище, недостойное Франции», – сказал Макрон главе МВД.

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Источник: BFMTV

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Сегодня, 15:36
Комментарии7
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    Рейтинг: +10034

    "supermax" 14 минут назад

    как раз достойное Франции то получается))

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    Рейтинг: +2562

    BlackMurder 1 час назад

    Аххха, очухался

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    Рейтинг: +6672

    Из Твери Леха 1 час назад

    Сегодня будет цирк. Скоты лягут под хохлов.

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    Рейтинг: +15579

    ilichkadr 1 час назад

    С одной стороны:
    Президент Франции Эмманюэль Макрон полностью поддерживает правительство, в том числе министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена, и рассчитывает на установление всех обстоятельств беспорядков перед финальным матчем Лиги чемпионов 28 мая в Париже. Об этом заявила официальный представитель кабмина страны Оливия Грегуар.
    С другой полная противоположность:
    Глава государства крайне недоволен ситуацией и потребовал от главы МВД "собраться и перестать говорить о том, что власти не несут ответственности" за беспорядки. Сатирическая газета "Канар аншене" в среду опубликовала материал со ссылкой на источники в окружении Макрона, которые утверждают, что президент назвал произошедшее "жалким", "позорным" и "недостойным Франции".

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    Рейтинг: +2647

    acor94 > ilichkadr 1 час назад

    Всё логично. На публике все друзья, а за закрытыми дверьми всё ему и высказал.

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    Рейтинг: +3391

    Enter2006 1 час назад

    Ооо, очухался ))

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    Рейтинг: +15579

    ilichkadr 1 час назад

    Эммануэль, давно пора дать Дарманену пинка под зад.

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