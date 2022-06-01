«Позор, недостойный Франции». Макрон в ярости отчитал главу МВД за беспорядки на финале ЛЧ

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал главу МВД страны Жеральда Дарманена за необеспечение безопасности на финале Лиги чемпионов, который прошел в Париже.

Финал ЛЧ был отложен на 36 минут из-за беспорядков, которые устроили безбилетники.

На игру пробрались тысячи фанатов без билетов. Многие обладатели билетов остались за пределами арены.

МВД Франции обвинили в беспорядках болельщиков «Ливерпуля».

Изначально финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге.

«Можно сказать, он был в ярости. Макрон попросил министра внутренних дел перестать говорить, что власти ни за что не отвечают», – сообщил источник из окружения президента.

«Это жалкое и позорное зрелище, недостойное Франции», – сказал Макрон главе МВД.

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