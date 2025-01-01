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«Рома» рассматривает вариант с подписанием Роналду, чтобы наградить Моуринью (Il Messaggero)

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин определил двух футболистов, одного из которых он хочет видеть в команде. Это Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Пауло Дибала (свободный агент).

Фридкин хочет наградить главного тренера Жозе Моуринью подписанием звездного игрока за победу в Лиге конференций.

  • Дибала покинул «Ювентус».
  • Роналду играл в Серии А за «Ювентус».
  • «Рома», как и «МЮ», в следующем сезоне в Лиге чемпионов не выступит.

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Источник: Il Messaggero

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1011

    САНЁК17 30 минут назад

    Это вряд ли случится,Рона в МЮ нужен.

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