«Рома» рассматривает вариант с подписанием Роналду, чтобы наградить Моуринью (Il Messaggero)

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин определил двух футболистов, одного из которых он хочет видеть в команде. Это Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Пауло Дибала (свободный агент).

Фридкин хочет наградить главного тренера Жозе Моуринью подписанием звездного игрока за победу в Лиге конференций.

Дибала покинул «Ювентус».

Роналду играл в Серии А за «Ювентус».

«Рома», как и «МЮ», в следующем сезоне в Лиге чемпионов не выступит.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?