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Президент УЕФА Чеферин – Пересу: «Думаю, Бензема выиграет «Золотой мяч»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что обладателем «Золотого мяча» в этом году станет форвард «Реала» Карим Бензема.

Об этом Чеферин сказал президенту «Реала» Флорентино Пересу во время личной встречи.

«Думаю, Бензема выиграет «Золотой мяч», – заявил Чеферин.

  • Француз в этом сезоне забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 45 матчах.
  • «Реал» победил в Примере и сегодня сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
  • Бензема – лучший бомбардир и чемпионата Испании, и ЛЧ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: El Chiringuito TV

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Комментарии5
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    Рейтинг: +1554

    Psih86 15 минут назад

    Лёве который уже давно заслужил, так и не дали...а этому выскочке, который только заиграл под конец карьеры, какие то пол года, уже давать собираются.

    0
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    Рейтинг: +13660

    Fusballer 56 минут назад

    А у Месси разрешения спросили?

    0
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    Рейтинг: +22822

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Думать-то ты думаешь, а мячик всё-равно отдашь тому, кому скажут околофутбольные люди.

    0
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    Рейтинг: +9987

    "supermax" > DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Мбаппе отдадут за то что остался в псж

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    Рейтинг: +24719

    vladimir-7 2 часа назад

    Что-то Чеферин разговорился, наверно много принял чефирного чая.

    0
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