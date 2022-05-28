Президент УЕФА Чеферин – Пересу: «Думаю, Бензема выиграет «Золотой мяч»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что обладателем «Золотого мяча» в этом году станет форвард «Реала» Карим Бензема.
Об этом Чеферин сказал президенту «Реала» Флорентино Пересу во время личной встречи.
«Думаю, Бензема выиграет «Золотой мяч», – заявил Чеферин.
- Француз в этом сезоне забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 45 матчах.
- «Реал» победил в Примере и сегодня сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
- Бензема – лучший бомбардир и чемпионата Испании, и ЛЧ.
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Источник: El Chiringuito TV