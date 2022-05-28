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  • Президент УЕФА Чеферин – Пересу: «Думаю, Бензема выиграет «Золотой мяч»

Президент УЕФА Чеферин – Пересу: «Думаю, Бензема выиграет «Золотой мяч»

28 мая 2022, 13:41
6

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что обладателем «Золотого мяча» в этом году станет форвард «Реала» Карим Бензема.

Об этом Чеферин сказал президенту «Реала» Флорентино Пересу во время личной встречи.

«Думаю, Бензема выиграет «Золотой мяч», – заявил Чеферин.

  • Француз в этом сезоне забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 45 матчах.
  • «Реал» победил в Примере и сегодня сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
  • Бензема – лучший бомбардир и чемпионата Испании, и ЛЧ.

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Источник: El Chiringuito TV
Испания. Примера Реал Бензема Карим Перес Флорентино Чеферин Александер
Комментарии (6)
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vladimir-7
1653735319
Что-то Чеферин разговорился, наверно много принял чефирного чая.
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DOCTOR PENALTY
1653735663
Думать-то ты думаешь, а мячик всё-равно отдашь тому, кому скажут околофутбольные люди.
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Fusballer
1653740036
А у Месси разрешения спросили?
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Psih86
1653742473
Лёве который уже давно заслужил, так и не дали...а этому выскочке, который только заиграл под конец карьеры, какие то пол года уже давать собираются.
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portero
1653751998
Ну если сегодня возьмет кубок и забьёт, то может это и произойдет....
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