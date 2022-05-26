«Реал» в четвертый раз подряд стал самым дорогим клубом Европы. «МЮ» и «Барса» – в топ-3

KPMG опубликовал рейтинг самых дорогих клубов Европы.
В четвертый раз подряд рейтинг возглавил «Реал». Его стоимость с учетом всех источников финансирования составляет 3,184 миллиарда евро.
«МЮ» поднялся на второе место (2,883 миллиарда), «Барса» опустилась на третью строчку (2,814 миллиарда).
В топ-10 самых дорогих клубов Европы вошли:
- «Реал» – 3,184 миллиарда евро;
- «Манчестер Юнайтед» – 2,883;
- «Барселона» – 2,814;
- «Бавария» – 2,749;
- «Ливерпуль» – 2,556;
- «Манчестер Сити» – 2,483;
- «Челси» – 2,179;
- «ПСЖ» – 2,132;
- «Тоттенхэм» – 1,912;
- «Ювентус» – 1,597.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: KPMG Football Benchmark