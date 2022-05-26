«Реал» в четвертый раз подряд стал самым дорогим клубом Европы. «МЮ» и «Барса» – в топ-3

KPMG опубликовал рейтинг самых дорогих клубов Европы.

В четвертый раз подряд рейтинг возглавил «Реал». Его стоимость с учетом всех источников финансирования составляет 3,184 миллиарда евро.

«МЮ» поднялся на второе место (2,883 миллиарда), «Барса» опустилась на третью строчку (2,814 миллиарда).

В топ-10 самых дорогих клубов Европы вошли:

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?