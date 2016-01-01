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«Реал» в четвертый раз подряд стал самым дорогим клубом Европы. «МЮ» и «Барса» – в топ-3

KPMG опубликовал рейтинг самых дорогих клубов Европы.

В четвертый раз подряд рейтинг возглавил «Реал». Его стоимость с учетом всех источников финансирования составляет 3,184 миллиарда евро.

«МЮ» поднялся на второе место (2,883 миллиарда), «Барса» опустилась на третью строчку (2,814 миллиарда).

В топ-10 самых дорогих клубов Европы вошли:

  1. «Реал» – 3,184 миллиарда евро;
  2. «Манчестер Юнайтед» – 2,883;
  3. «Барселона» – 2,814;
  4. «Бавария» – 2,749;
  5. «Ливерпуль» – 2,556;
  6. «Манчестер Сити» – 2,483;
  7. «Челси» – 2,179;
  8. «ПСЖ» – 2,132;
  9. «Тоттенхэм» – 1,912;
  10. «Ювентус» – 1,597.

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Источник: KPMG Football Benchmark

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