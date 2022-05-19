Глазнер из «Айнтрахта» выиграл первый трофей в тренерской карьере

«Айнтрахт» победил «Рейнджерс» в финальном матче Лиги Европы.

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти точнее были немцы.

Для главного тренера «Айнтрахта» Оливера Глазнера это первый трофей в самостоятельной карьере.

Ранее 47-летний австриец выигрывал чемпионат и Кубок Австрии, работая в тренерском штабе «Зальцбурга».

Самостоятельно Глазнер возглавлял австрийские «Рид» и ЛАСК, а также немецкий «Вольфсбург».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?