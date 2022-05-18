Агент Тюкавина: «У Кости есть два серьезных предложения от хороших клубов»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о планах игрока на будущее.
– Есть вероятность, что Константин покинет «Динамо»? И есть ли конкретные предложения?
– Есть два серьезных предложения от хороших клубов. Одно – из России, другое из Европы. Но до финала эту тему не обсуждаем. Костя хочет завоевать серебро и трофей, сейчас нужно сосредоточиться на футболе. Даже предложения с самим Тюкавиным мы не обсуждаем, на этом этапе. Его отец некоторые нюансы знает, этого достаточно.
– Вы сказали про предложение из Европы. Разве сейчас реально уехать куда-то, кроме Турции?
– Когда речь идет о реально серьезном клубе, все организовывается вообще без проблем, все вопросы быстро решаются. Но в любом случае последнее слово за «Динамо», с которым у нас есть действующий контракт и которое владеет правами на игрока. Костя уважает клуб, за который выступает и готов к любому варианту развития событий.
- Тюкавин забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах РПЛ.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?