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Агент Тюкавина: «У Кости есть два серьезных предложения от хороших клубов»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о планах игрока на будущее.

– Есть вероятность, что Константин покинет «Динамо»? И есть ли конкретные предложения?

– Есть два серьезных предложения от хороших клубов. Одно – из России, другое из Европы. Но до финала эту тему не обсуждаем. Костя хочет завоевать серебро и трофей, сейчас нужно сосредоточиться на футболе. Даже предложения с самим Тюкавиным мы не обсуждаем, на этом этапе. Его отец некоторые нюансы знает, этого достаточно.

– Вы сказали про предложение из Европы. Разве сейчас реально уехать куда-то, кроме Турции?

– Когда речь идет о реально серьезном клубе, все организовывается вообще без проблем, все вопросы быстро решаются. Но в любом случае последнее слово за «Динамо», с которым у нас есть действующий контракт и которое владеет правами на игрока. Костя уважает клуб, за который выступает и готов к любому варианту развития событий.

  • Тюкавин забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах РПЛ.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2586

    acor94 20 минут назад

    Сочи и Зенит

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    Рейтинг: +16189

    paracetamol 24 минуты назад

    Разбежится Дырнамо летом. Не воспитана у нас верность воспитавшему клупу!

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    Рейтинг: +4613

    neim 32 минуты назад

    Динамо тоже не плохой клуб. Надеюсь от своих игроков он отказываться не будет, тем более в нынешнее, не простое время.

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