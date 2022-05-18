«Ман Сити» выиграет АПЛ в случае победы над «Астон Виллой» Джеррарда в последнем туре

Чемпион Англии сезона-2021/22 определится в заключительном 38-м туре.
«Манчестер Сити» идет на первом месте, опережая «Ливерпуль» на одно очко. Команда Хосепа Гвардиолы станет чемпионом, если обыграет дома в последнем туре «Астон Виллу» Стивена Джеррарда.
«Ливерпуль» в 38-м туре сыграет в гостях против «Вулверхэмптона».
- Все встречи 38-го тура АПЛ начнутся в одно время – в 18:00 мск.
- Матчи пройдут 22 мая.
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Источник: Бомбардир.ру