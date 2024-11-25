Черчесов пошутил о своем сходстве с Гвардиолой

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов упомянул Хосепа Гвардиолу в интервью «Матч ТВ».

Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана летом.

Под его руководством, команда заняла последнее место в группе B3 Лиги наций с 1 очком в 6 матчах и разницей мячей 0:15. Она вылетела в Лигу C.

В 2025 году Казахстан сыграет в отборе ЧМ-2026.

«Вчера мне написали про пять поражений Хосепа Гвардиолы подряд. Говорит: «По твоим стопам пошел. Видимо, способный малый», – пошутил Черчесов.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов