Схройдер – новый главный тренер «Аякса». Он был помощником Кумана в «Барсе»

«Аякс» объявил о назначении Алфреда Схройдера на пост главного тренера.

Голландский клуб подписал контракт с 49-летним тренером на два года с возможностью продления еще на сезон.

Схройдер сменит Эрика тен Хага, который возглавит «МЮ» в следующем сезоне.

Он был ассистентом Роналда Кумана в «Барселоне» и тен Хага в «Аяксе» в сезоне-2018/19.

В январе 2022 года он возглавил «Брюгге».

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