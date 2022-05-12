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  • Схройдер – новый главный тренер «Аякса». Он был помощником Кумана в «Барсе»

Схройдер – новый главный тренер «Аякса». Он был помощником Кумана в «Барсе»

12 мая 2022, 17:44

«Аякс» объявил о назначении Алфреда Схройдера на пост главного тренера.

Голландский клуб подписал контракт с 49-летним тренером на два года с возможностью продления еще на сезон.

  • Схройдер сменит Эрика тен Хага, который возглавит «МЮ» в следующем сезоне.
  • Он был ассистентом Роналда Кумана в «Барселоне» и тен Хага в «Аяксе» в сезоне-2018/19.
  • В январе 2022 года он возглавил «Брюгге».

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Источник: сайт «Аякса»
Голландия. Эредивизие Аякс тен Хаг Эрик
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