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Агент Тюкавина: «Константин заслуживает больше игрового времени. Может, «Динамо» не хочет выплачивать бонусы»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, считает, что его клиент получает недостаточное количество игрового времени.

«Я считаю, Тюкавин заслуживает больше игрового времени. Он уже забил 10 мячей в этом сезоне, включая Кубок России. Но, видимо, есть свои моменты.

Может, есть определенные бонусы за игровое время, которые «Динамо» не хочет выплачивать, не знаю. Но это со стороны руководства глупо, потому что у игрока отношение к клубу вырабатывается такое же, как и клуба к игроку», – сказал Сафонов.

  • Тюкавин забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 33 матчах этого сезона.
  • Его контракт с «Динамо» истекает в 2024 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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10.05.2022 23:50
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