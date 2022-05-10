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Гетце может перейти в «Бенфику»

«Бенфика» во время летнего трансферного окна намерена усилиться полузащитником ПСВ Марио Гетце.

29-летний футболист может перейти из голландского в португальский клуб вслед за главным тренером Роджером Шмидтом.

Проблемой в переговорах, возможно, станет зарплата немца, который сейчас зарабатывает до 2,5 миллионов евро в год.

  • В этом сезоне Гетце забил 12 голов и сделал 11 ассистов в 50 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
  • Хавбек – чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

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Источник: A Bola

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