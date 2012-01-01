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Месси станет туристическим лицом Саудовской Аравии

В понедельник нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Джидду.

Там футболиста представят в качестве нового посла туризма в Саудовской Аравии.

Ранее саудиты предлагали стать туристическим лицом страны форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, но тот отказался.

  • В этом сезоне Месси забил 9 голов и сделал 13 ассистов в 32 матчах.
  • Он перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Барселоны».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Arab News

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Комментарии2
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    Рейтинг: +105

    гууд 46 минут назад

    а как же курорты краснодарского края? продался месси... хотя что не сделаешь ради ЗМ... потом будет кормить верблюдов у шейхов, а там уже и в порно можно пойти, и название уже есть " проброс в очко" или "шоколадная девятка")))

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    Рейтинг: +10

    fgjjjk 48 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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