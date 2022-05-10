Месси станет туристическим лицом Саудовской Аравии

В понедельник нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Джидду.
Там футболиста представят в качестве нового посла туризма в Саудовской Аравии.
Ранее саудиты предлагали стать туристическим лицом страны форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, но тот отказался.
- В этом сезоне Месси забил 9 голов и сделал 13 ассистов в 32 матчах.
- Он перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Барселоны».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Arab News