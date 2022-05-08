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«Реал» хочет забрать у Мбаппе права на его изображение. Из-за этого игрок может остаться в «ПСЖ»

Нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе перестал нравиться потенциальный трансфер в «Реал». Игрок недоволен, что испанцы в случае перехода заберут у него половину прав на собственное изображение.

«ПСЖ» не отбирает у Мбаппе права на его изображение, поэтому игрок намерен продлить контракт, истекающий летом.

  • В этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
  • Мбаппе в «ПСЖ» с 2017 года.
  • Он самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: El Pais

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Сегодня, 10:52
Комментарии3
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    Рейтинг: +63540

    portero 35 минут назад

    Значит имеется шанец что Мопед останется в ПСЖ, ну тогда Зидана им надо тренером, чтоб французов призвал к дисциплине....

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    Рейтинг: +11365

    BRO_football 1 час назад

    Права на изображение... Это уже каким-то рабством попахивает. У Реала совсем уже крыша поехала от бабла.

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    Рейтинг: +63540

    portero > BRO_football 34 минуты назад

    Жадность, покупают с потрахами...

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