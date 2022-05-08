«Реал» хочет забрать у Мбаппе права на его изображение. Из-за этого игрок может остаться в «ПСЖ»

Нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе перестал нравиться потенциальный трансфер в «Реал». Игрок недоволен, что испанцы в случае перехода заберут у него половину прав на собственное изображение.

«ПСЖ» не отбирает у Мбаппе права на его изображение, поэтому игрок намерен продлить контракт, истекающий летом.

В этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

Мбаппе в «ПСЖ» с 2017 года.

Он самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?