Хави вывел «Барселону» в ЛЧ в своем первом тренерском сезоне в клубе

«Барселона» после победы над «Бетисом» (2:1) гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Она это сделала под руководством Хави, который принял команду по ходу сезона.

Сейчас каталонцы идут в Примере на втором месте и уже не выпадут из четверки.

Хави в качестве игрока 4 раза брал ЛЧ с «Барселоной».

В этом сезоне Лиги чемпионов каталонцы не вышли из группы, а потом вылетели в плей-офф Лиги Европы.

Хави-тренер выигрывал чемпионат Катара с «Аль-Саддом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?