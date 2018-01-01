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Хави вывел «Барселону» в ЛЧ в своем первом тренерском сезоне в клубе

«Барселона» после победы над «Бетисом» (2:1) гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Она это сделала под руководством Хави, который принял команду по ходу сезона.

Сейчас каталонцы идут в Примере на втором месте и уже не выпадут из четверки.

  • Хави в качестве игрока 4 раза брал ЛЧ с «Барселоной».
  • В этом сезоне Лиги чемпионов каталонцы не вышли из группы, а потом вылетели в плей-офф Лиги Европы.
  • Хави-тренер выигрывал чемпионат Катара с «Аль-Саддом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 09:29
Комментарии1
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    Рейтинг: +63532

    portero 9 минут назад

    Со скрипом Барселона набирает очки, выбрались на второе место уже хорошо...

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