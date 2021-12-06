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Глава Федерации футбола Абхазии – о клубе в ФНЛ-2: «Мы не хотим базироваться в Сочи. Нам принципиально представлять свою страну»

Глава Федерации футбола Абхазии Тарас Хагба прокомментировал возможность участия клуба из республики в ФНЛ-2.

«Несколько месяцев назад мы начали писать письма и в РФС, и в министерство спорта России о возможном участии клуба из Абхазии в чемпионате России.

Мы страна с богатой футбольной историей, наши соотечественники прославляли наш футбол не только на постсоветском пространстве, но и на международном уровне.

Многие годы мы были в настоящей блокаде: ФИФА и УЕФА нас не слышит и не видит, мы же, в свою очередь, возможно, даже виноваты, что недостаточно громко о себе заявляли.

Сейчас в связи с текущей политической ситуацией мы видим, что у нас появилась возможность заявить клуб в российский чемпионат, а именно в одну из групп ФНЛ-2.

Нам предложили представлять Сочи, чтобы обойти юридические проблемы для РФС. Мы все понимаем, но хотели бы все-таки и базироваться, и выступать в Абхазии, а именно на великолепном стадионе в Сухуме, представляя свою страну.

Для нас это принципиальный момент, мы не хотим базироваться в Сочи. На домашние матчи профессиональной лиги у нас будет аншлаг, сумасшедший ажиотаж. В Абхазии очень любят футбол, следят.

В чемпионате Абхазии у нас сейчас есть восемь команд, и профессиональный клуб помог бы нам наладить вертикаль – через эти команды ребята смогли бы попадать во флагманский клуб. По такой схеме мы сейчас видим будущее футбола в нашей стране, посмотрим, получится ли этот план реализовать», – сказал Хагба.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +24196

    bset 17 минут назад

    Правильно, надо свою страну представлять. Грузия - отличная страна.

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    Рейтинг: +431

    чаппай 37 минут назад

    И после этого РФ ещё как-то планирует восстановиться в мировом футболе??)))

    1
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    Рейтинг: +10

    ustal1951 1 час назад

    Пора к российскому футболу подключить и Абхазию и Крым.

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    Рейтинг: +63405

    portero 1 час назад

    Виз не надо, наши таможенники только иногда мозг выносят...

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    Рейтинг: +16118

    paracetamol 1 час назад

    Был в Гагре, там очень приличный стадиончик, я рядом жил. Самоглавное, винищи очень неплохого завались, на каждом углу торгуют.

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