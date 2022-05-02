Аршавин: «Для «Зенита» было бы здорово отправить принципиального соперника в стыки , но «Спартак» будет против»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о «Спартаке».

– Малафеев пошутил, что если Петербург отправит «Спартак» в стыки, для него это будет тройной праздник.

– Это для «Зенита» и его болельщиков было бы, конечно, здорово – отправить в переходные матчи самого принципиального соперника. Но, думаю, «Спартак» будет против, и, может, решит все вопросы до встречи с «Зенитом».

Однако в любом случае для «красно-белых» станет делом чести попробовать обыграть чемпиона. Тем более если это «Зенит».

«Спартак» примет «Зенит» в 29-м туре РПЛ.

Московский клуб идет на 10-м месте.

Расстояние от зоны стыковых матчей – 6 очков.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут