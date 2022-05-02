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  • Аршавин: «Для «Зенита» было бы здорово отправить принципиального соперника в стыки , но «Спартак» будет против»

Аршавин: «Для «Зенита» было бы здорово отправить принципиального соперника в стыки , но «Спартак» будет против»

2 мая 2022, 13:25
40

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о «Спартаке».

– Малафеев пошутил, что если Петербург отправит «Спартак» в стыки, для него это будет тройной праздник.

– Это для «Зенита» и его болельщиков было бы, конечно, здорово – отправить в переходные матчи самого принципиального соперника. Но, думаю, «Спартак» будет против, и, может, решит все вопросы до встречи с «Зенитом».

Однако в любом случае для «красно-белых» станет делом чести попробовать обыграть чемпиона. Тем более если это «Зенит».

  • «Спартак» примет «Зенит» в 29-м туре РПЛ.
  • Московский клуб идет на 10-м месте.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 6 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (40)
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BRO_football
1651489591
ЦСКА тоже недавно внёс вклад в то, чтобы отправить Спартак в стыки, - подарил очки Ахмату. Давайте всем чемпионатом объединимся и сыграем между собой так, чтобы отправить Спартак в стыки?
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piligrim1986
1651489751
не попускает? люди думают не о том, как достойно выступить в еврокубках, а как слить спартак. вот вам и чемпионы))) весь смысл жизни - насрать Спартаку))) ппц товарищи. вспомните лучше про зенит2
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DOCTOR PENALTY
1651490167
И, судя по-всему, Зенит сделает для этого всё возможное и невозможное.
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сутулая собака и лисы
1651490686
с таким бюджетом у Зенита давно уже нет принципиальных соперников. Зенит покупал Халка, Витселя и Малкома по 40 лямов, Дани за 30, и еще парочку игроков около 25. тем временем у всех остальных команд РПЛ рекорды трансфера: самый дорогой игрок обошелся ЦСКА в 23 ляма. Рубин, Дианомо, Краснодар в 20 лямов. Спартак в 18 лямов (принципиальный соперник). и не говорите про хорошее управление командой, нет, нифига. Зенит получал в 2006-12 годы кучу газпромовских денег. а теперь да, сидят и рассказывают, что команду построил грамотный менеджмент, ха-ха (привет от МС и ПСЖ). так же им арену построили за счёт налогоплательщиков. это денежный мешок, и мы всё ждём, когда великий Зенит начнёт в ЛЧ находить принципиальных соперников, а не в РПЛ.
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PNZ1985
1651491497
Зениту вообще в этом чемпионате тесно, хочешь Малколма на, хочешь Вендела, пож, с учётом запрета еврокубков, Миллеру можно посочувствовать
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B.G.
1651492368
У Спартака, принципиальные соперники ЦСКА, Динамо.....))
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NewLife
1651492523
Единственное кого синит отправил в стыки это зюбу к азмунке.
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Enter2006
1651494321
Помню матч со Словенией Андрюша, тоже "было бы здорово".
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Вомбат
1651494411
Аршавин живет вчерашним днем. Если еще в прошлом году Спартак можно было назвать принципиальным соперником Зенита, то в этом году он может претендовать разве что на статус почетного фарм-клуба. Ни Семаку ни Медведеву дела нет до того займет данный клуб в этом году 10-е или все-таки более заслуженные по игре 8-9-е места. Ну а Миллеру сейчас уже совсем не до Спартака. Ему даже не до Зенита. Он ходит на футбол только для психологической разгрузки. Кстати, Дюкову тоже. У него тоже основная работа не в футболе, а там где сейчас у страны проблемы побольше.
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алдан2014
1651499856
Боюсь,что без Спартака,наша РПЛ будет ни кому не интересна
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