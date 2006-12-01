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Аршавин: «Для «Зенита» было бы здорово отправить принципиального соперника в стыки , но «Спартак» будет против»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о «Спартаке».

– Малафеев пошутил, что если Петербург отправит «Спартак» в стыки, для него это будет тройной праздник.

– Это для «Зенита» и его болельщиков было бы, конечно, здорово – отправить в переходные матчи самого принципиального соперника. Но, думаю, «Спартак» будет против, и, может, решит все вопросы до встречи с «Зенитом».

Однако в любом случае для «красно-белых» станет делом чести попробовать обыграть чемпиона. Тем более если это «Зенит».

  • «Спартак» примет «Зенит» в 29-м туре РПЛ.
  • Московский клуб идет на 10-м месте.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 6 очков.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 13:25
Комментарии12
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    Рейтинг: +588

    Конопляных дел мастер 3 минуты назад

    Болельщикам свиней должно быть стыдно за свою команду. Так низко пасть.

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    Рейтинг: +831

    сутулая собака и лисы 10 минут назад

    с таким бюджетом у Зенита давно уже нет принципиальных соперников.

    Зенит покупал Халка, Витселя и Малкома по 40 лямов, Дани за 30, и еще парочку игроков около 25.

    тем временем у всех остальных команд РПЛ рекорды трансфера:
    самый дорогой игрок обошелся ЦСКА в 23 ляма.
    Рубин, Дианомо, Краснодар в 20 лямов.
    Спартак в 18 лямов (принципиальный соперник).

    и не говорите про хорошее управление командой, нет, нифига.
    Зенит получал в 2006-12 годы кучу газпромовских денег.
    а теперь да, сидят и рассказывают, что команду построил грамотный менеджмент, ха-ха (привет от МС и ПСЖ).

    так же им арену построили за счёт налогоплательщиков.
    это денежный мешок, и мы всё ждём, когда великий Зенит начнёт в ЛЧ находить принципиальных соперников, а не в РПЛ.

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    Рейтинг: +22749

    DOCTOR PENALTY 19 минут назад

    И, судя по-всему, Зенит сделает для этого всё возможное и невозможное.

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    Рейтинг: +7768

    piligrim1986 26 минут назад

    не попускает? люди думают не о том, как достойно выступить в еврокубках, а как слить спартак. вот вам и чемпионы))) весь смысл жизни - насрать Спартаку))) ппц товарищи. вспомните лучше про зенит2

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    Рейтинг: +11319

    BRO_football 29 минут назад

    ЦСКА тоже недавно внёс вклад в то, чтобы отправить Спартак в стыки, - подарил очки Ахмату. Давайте всем чемпионатом объединимся и сыграем между собой так, чтобы отправить Спартак в стыки?

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    Рейтинг: +64

    RussiaChampion > BRO_football 26 минут назад

    и толку? в стыках мясо выползет.

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    Рейтинг: +11319

    BRO_football > RussiaChampion 22 минуты назад

    Ну и пусть. Чисто из-за принципа надо отправить 10-кратного чемпиона России играть в стыках с командой ФНЛ.

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    Рейтинг: +10122

    Alekxei Z. 32 минуты назад


    Малафеев, Аршавин , Радимов за подачку в барского стола (Газпром) ,готовые нести всякую херню.
    Всё у вас на продажу , жалкие люди.

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    Рейтинг: +14662

    ilichkadr > Alekxei Z. 27 минут назад

    А у вас похоже сплошная халява.........

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    Рейтинг: +64

    RussiaChampion > Alekxei Z. 27 минут назад

    так сделайте их, а то опять будет 1:5 в пользу бомжатника.

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    Рейтинг: +239

    Азбука 35 минут назад

    Пожалуй Уралу будет легче найти мотивацию, чем Зениту, когда легионеры уже мыслями у себя дома. Это предыдущему поколению, типа Аршавина, Малафеева и фанатам с прошлого века, Спартак был принципиальным соперником.

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    Рейтинг: +14662

    ilichkadr > Азбука 19 минут назад

    Нынешние тоже в курсе, что Спартак принципиальный соперник.

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