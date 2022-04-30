Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
2 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

Широков: «Если у Слуцкого есть совесть, он должен сам уйти из «Рубина» в отставку»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию в «Рубине». В 27-м туре РПЛ казанцы уступили «Сочи» (0:6).

«Они и с легионерами шли в районе десятого места, какой-то выдающейся игры и до отъезда иностранцев не было. Леонид Слуцкий говорил, что ему нужно два месяца, чтобы поставить игру, но каких-то внятных изменений не видно, хотя времени уже прошло достаточно.

Если в предыдущих матчах у «Рубина» еще были какие-то шансы, можно было говорить о невезении, то в игре с «Сочи» все было безнадежно. В первом тайме они, дай бог, со своей половины поля вышли два-три раза.

Команда не имеет права так играть. Понятно, что выводы должно делать руководство, но тренер должен тоже понимать, что происходит. Если есть совесть, то, наверное, он сам должен принять решение об уходе», – сказал Широков.

  • У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.
  • «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.
  • Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

Вспомните все российский клубы за всю историю

Новости по теме
Селюк: «Слуцкому нужно в шоу-бизнес. Там он может прославиться, а футбол – не его»
Гаджиев: «Рубин» проиграл «Сочи» 0:6? Проблема не в Слуцком, он соответствует РПЛ» 4
«Сочи» – о разгроме «Рубина»: «Изи катка» 2
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

30.04.2022 23:46
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +7198

    R_a_i_n 13 минут назад

    Хосподи, Широков никогда умом не отличался(кроме футбольного поля), ему рот закрыть-бы

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11