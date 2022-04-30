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  • Широков: «Если у Слуцкого есть совесть, он должен сам уйти из «Рубина» в отставку»

Широков: «Если у Слуцкого есть совесть, он должен сам уйти из «Рубина» в отставку»

30 апреля 2022, 23:46
7

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию в «Рубине». В 27-м туре РПЛ казанцы уступили «Сочи» (0:6).

«Они и с легионерами шли в районе десятого места, какой-то выдающейся игры и до отъезда иностранцев не было. Леонид Слуцкий говорил, что ему нужно два месяца, чтобы поставить игру, но каких-то внятных изменений не видно, хотя времени уже прошло достаточно.

Если в предыдущих матчах у «Рубина» еще были какие-то шансы, можно было говорить о невезении, то в игре с «Сочи» все было безнадежно. В первом тайме они, дай бог, со своей половины поля вышли два-три раза.

Команда не имеет права так играть. Понятно, что выводы должно делать руководство, но тренер должен тоже понимать, что происходит. Если есть совесть, то, наверное, он сам должен принять решение об уходе», – сказал Широков.

  • У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.
  • «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.
  • Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Широков Роман Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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R_a_i_n
1651352567
Хосподи, Широков никогда умом не отличался(кроме футбольного поля), ему рот закрыть-бы
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житель СПб
1651356294
Я уже написал сегодня, что Слуцкий должен уйти. Срочно!
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portero
1651383246
ну у тебя её нет, совести, ищешь у других упырь? свою найди утырок...
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piligrim1986
1651385022
банана, банана мама...
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Vitaga
1651387611
в этом у нас всё - о совести говорят люди её не имеющие. просто не знающие что это. подонки типа радеющие за что то. на самом деле или просто тупые - типа быстрова или вот такие скользкие типусы как широков - преследующие свои какие то цели - то ли месть то ли еще какой то свой интерес
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Krics
1651389321
Если у Широкова есть "совесть", хотя откуда, он своё хайло обязан закрыть. ихмо
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