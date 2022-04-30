Широков: «Если у Слуцкого есть совесть, он должен сам уйти из «Рубина» в отставку»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию в «Рубине». В 27-м туре РПЛ казанцы уступили «Сочи» (0:6).

«Они и с легионерами шли в районе десятого места, какой-то выдающейся игры и до отъезда иностранцев не было. Леонид Слуцкий говорил, что ему нужно два месяца, чтобы поставить игру, но каких-то внятных изменений не видно, хотя времени уже прошло достаточно.

Если в предыдущих матчах у «Рубина» еще были какие-то шансы, можно было говорить о невезении, то в игре с «Сочи» все было безнадежно. В первом тайме они, дай бог, со своей половины поля вышли два-три раза.

Команда не имеет права так играть. Понятно, что выводы должно делать руководство, но тренер должен тоже понимать, что происходит. Если есть совесть, то, наверное, он сам должен принять решение об уходе», – сказал Широков.

У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.

«Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.

Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

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