Американец Боли – фаворит в гонке за покупку «Челси» (ВВС)

Определился фаворит в борьбе за покупку «Челси». По информации ВВС, это американский бизнесмен Тодд Боли. Он готов заплатить за клуб 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Боли – совладелец бейсбольной американской команды «Лос-Анджелес Доджерс».

На «Челси» также претендуют консорциум, в который входят гонщик «Формулы 1» Льюис Хэмилтон и экс-первая ракетка мира по теннису Серена Уильямс, и английский финансист, промышленник Джим Рэтклифф.

Все претенденты планируют организовать реконструкцию «Стэмфорд Бридж».

Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович объявил о намерении продать «Челси» в марте.

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