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Тухель: «У «Ман Сити» и «Ливерпуля» полноценный состав, а у «Челси» история с травмами тянется весь сезон»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ничьей с «МЮ» (1:1) объяснил, чего не хватает команде для борьбы за чемпионство.

«Сегодня мы не могли рассчитывать на Матео Ковачича и, конечно, Бена Чилуэлла, и эта история тянется на протяжении всего сезона. Разница в том, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» имеют в своем распоряжении полноценный состав, а у нас в этом сезоне с этим возникали проблемы.

Мы столкнулись со множеством случаев ковида и длительных травм, что оказало решающее влияние на результаты», – сказал Тухель.

  • «Челси» остался на 3-м месте в АПЛ.
  • Отставание от идущего вторым «Ливерпуля» – 13 очков.

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Источник: сайт «Челси»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1675

    моэм 1 час назад

    Повышенная травматичность это всегда плохая работа тренера по физподготовке ... и этими словами Тухель прозрачно намекает руководству что нынешний тренер по физподготовке не соответствует ни уровню клуба ни высоким целям клуба ... ну и частично оправдывает свои проколы .

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