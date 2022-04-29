Тухель: «У «Ман Сити» и «Ливерпуля» полноценный состав, а у «Челси» история с травмами тянется весь сезон»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ничьей с «МЮ» (1:1) объяснил, чего не хватает команде для борьбы за чемпионство.

«Сегодня мы не могли рассчитывать на Матео Ковачича и, конечно, Бена Чилуэлла, и эта история тянется на протяжении всего сезона. Разница в том, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» имеют в своем распоряжении полноценный состав, а у нас в этом сезоне с этим возникали проблемы.

Мы столкнулись со множеством случаев ковида и длительных травм, что оказало решающее влияние на результаты», – сказал Тухель.

«Челси» остался на 3-м месте в АПЛ.

Отставание от идущего вторым «Ливерпуля» – 13 очков.

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