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«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может заключить новое соглашение с клубом.

Руководство мерсисайдцев хочет сохранить 54-летнего специалиста как можно дольше.

Действующий контракт Клоппа истекает в 2024 году. Ему предложат продлить договор как минимум на четыре сезона.

Сейчас немец зарабатывает 10 миллионов фунтов в год. В случае подписания нового соглашения его зарплата увеличится.

  • Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
  • Он выиграл с командой 5 трофеев, в том числе АПЛ и ЛЧ.

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Источник: The Telegraph

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