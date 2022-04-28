«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может заключить новое соглашение с клубом.
Руководство мерсисайдцев хочет сохранить 54-летнего специалиста как можно дольше.
Действующий контракт Клоппа истекает в 2024 году. Ему предложат продлить договор как минимум на четыре сезона.
Сейчас немец зарабатывает 10 миллионов фунтов в год. В случае подписания нового соглашения его зарплата увеличится.
- Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
- Он выиграл с командой 5 трофеев, в том числе АПЛ и ЛЧ.
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Источник: The Telegraph