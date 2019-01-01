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Бышовец: «Серия А не совсем подходит Кварацхелии»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец настороженно относится к будущему трансферу Хвичи Кварацхелии в «Наполи». О нем объявил президент итальянцев.

«С учeтом индивидуальных качеств у Хвичи есть хороший шанс проявить себя в «Наполи», но будет тяжело. Для реализации своих способностей он выбрал не совсем подходящий под его стиль чемпионат. В Италии очень важны физические качества, умение вести борьбу и играть на пределе своих возможностей. Нужно иметь не только качества технаря, а быть универсальным футболистом: обороняться, уметь проделывать большой объeм работы. Тем более мы видим, с каким трудом это получается у Алексея Миранчука.

В моей практике приходилось приезжать и поддерживать того же Игоря Колыванова, потому что это очень непросто. Кварацхелию ждут непростые времена адаптации, испытание – к этому нужно быть готовым. С точки зрения адаптации Хвиче нужно было выбрать чемпионат, где предпочтение отдаeтся талантливым игрокам с атакующим потенциалом. Серия А – не совсем подходящий ему чемпионат.

Я с теплотой отношусь к Хвиче. Кроме добрых пожеланий, я не могу сказать ничего более. Говорю это не потому, что не верю в Кварацхелию, а потому, что он должен быть к этому готов», – сказал Бышовец.

  • Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • В конце марта грузин расторг контракт с клубом.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +73

    Феникс 28 1 час назад

    Как будто у него выбор был.Прям засыпали предложениями из разных европейских чемпионатов.)))

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