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«Энфилд» не будет включен в заявку Великобритании на проведение Евро-2028

Великобритания не включит стадион «Ливерпуля» «Энфилд» в число 16 арен, которые войдут в заявку на проведение Евро-2028, сообщает The Sun.

Официальные представители Федерации футбола Англии (FA) заявили, что проведение матчей турнира на «Энфилде» невозможно из-за недостаточных размеров поля.

В соответствии с нормативами, для турниров сборных поля должны иметь фиксированные размеры 105 на 68 метров. На стадионе «Ливерпуля» параметры составляют 101 на 68. Увеличить длину газона невозможно из-за близко расположенных трибун за воротами.

В Ливерпуле осталась только одна арена, способная принять матчи Евро-2028 – новый стадион «Эвертона». Однако, если он не будет достроен вовремя, город лишится права принять матчи турнира.

  • 23 марта УЕФА получил от России декларацию о намерении провести Евро-2028/32.
  • Всего на турниры претендуют 4 заявки.

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Источник: The Sun

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