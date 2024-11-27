27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-3-2-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
10
Мак Аллистер
21
Джонс
38
Гравенберх
14
Диас
10
Салах
29
Нуньес
3-4-2-1
1
Куртуа
2
Асенсио
22
Рюдигер
23
Менди
14
Модрич
6
Камавинга
5
Беллингем
8
Вальверде
15
Гюлер
21
Диас
10
Мбаппе
12
Брэдли
2
Гомес
2
Гомес
12
Брэдли
21
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
21
Джонс
29
Нуньес
18
Гакпо
18
Гакпо
29
Нуньес
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
6
Камавинга
25
Себальос
25
Себальос
6
Камавинга
15
Гюлер
17
Васкес
17
Васкес
15
Гюлер
14
Модрич
9
Эндрик
9
Эндрик
14
Модрич
Остались в запасе
Ливерпуль
Реал
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Арне Слот
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
40
Уго де Льянос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
42
Даниэль Яньес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
40
Уго де Льянос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
42
Даниэль Яньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ливерпуль - Реал
3
4
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
5
Нарушения
11
10
Офсайды
1
2
Количество передач
613
366
Сейвы
4
5
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.53
1.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Реала», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»