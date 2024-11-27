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  • «Ливерпуль» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

«Ливерпуль» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

27 ноября 2024, 21:50
Ливерпуль
27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 0
Завершен
Реал
52' А. Мак Аллистер 76' К. Гакпо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Харви Эллиот
АП
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
40
Уго де Льянос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
42
Даниэль Яньес
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
4-3-2-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
10
Мак Аллистер
21
Джонс
38
Гравенберх
14
Диас
10
Салах
29
Нуньес
3-4-2-1
1
Куртуа
2
Асенсио
22
Рюдигер
23
Менди
14
Модрич
6
Камавинга
5
Беллингем
8
Вальверде
15
Гюлер
21
Диас
10
Мбаппе
12
Брэдли
2
Гомес
2
Гомес
12
Брэдли
21
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
21
Джонс
29
Нуньес
18
Гакпо
18
Гакпо
29
Нуньес
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
6
Камавинга
25
Себальос
25
Себальос
6
Камавинга
15
Гюлер
17
Васкес
17
Васкес
15
Гюлер
14
Модрич
9
Эндрик
9
Эндрик
14
Модрич
Остались в запасе
Ливерпуль
Реал
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Арне Слот
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
40
Уго де Льянос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
42
Даниэль Яньес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
40
Уго де Льянос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
42
Даниэль Яньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ливерпуль - Реал
3
4
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
5
Нарушения
11
10
Офсайды
1
2
Количество передач
613
366
Сейвы
4
5
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.53
1.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Реала», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Реал»

«Ливерпуль» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Ливерпуль
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