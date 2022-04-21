«Спартак» будет играть в форме с автографами ведущих игроков клуба из каждого десятилетия

«Спартак» в течение года 100-летия клуба будет наносить на форму автографы звезд команды прошлых лет.

«Победное дерби мы провели в особой форме – с автографом Николая Петровича Старостина.

В течение года столетия на нашей форме будут появляться автографы ведущих игроков клуба из каждого десятилетия», – сообщила пресс-служба «Спартака».