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«Спартак» будет играть в форме с автографами ведущих игроков клуба из каждого десятилетия

«Спартак» в течение года 100-летия клуба будет наносить на форму автографы звезд команды прошлых лет.

«Победное дерби мы провели в особой форме – с автографом Николая Петровича Старостина.

В течение года столетия на нашей форме будут появляться автографы ведущих игроков клуба из каждого десятилетия», – сообщила пресс-служба «Спартака».

  • «Спартак» занимает 10-е место в РПЛ.
  • По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии21
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    Рейтинг: +1928

    almanev 11 минут назад

    Кто-нибудь в курсе, почему у "клинера" очко на весь интернет полыхает?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2490

    Play 1 час назад

    Автографы Квинси Овусу-Обейе и Кристиана Майданы будут, я надеюсь

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15454

    Cleaner > Play 1 час назад

    И костолома Велика!!!

    0
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    Рейтинг: +2490

    Play > Cleaner 1 час назад

    Велик был бомбардиром, а не костоломом.

    3
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    Рейтинг: +311

    (Меня за банили) > Cleaner 23 минуты назад

    Ну не балерины Конифея же наносить)

    2
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    Рейтинг: +22175

    JTherry > Cleaner 22 минуты назад

    это Карпов - костолом, родом из вашей конюшни... а Велик - один из лучших бомбардиров Спартака... ослов вчера "натянули", вот ты и ржешь до "нимагу"...))

    4
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    Рейтинг: +17014

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Надеюсь - это придаст дополнительную энергетику нынешним !!!

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    Рейтинг: +15454

    Cleaner > Persona_non_Grata 1 час назад

    Нынешним "спартаковцам" плевать на прежних. Контракт подписали и счастливы на ближайшие годы...(

    0
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    Рейтинг: +216

    Боратти > Persona_non_Grata 40 минут назад

    Особенно Де Зеува! Гы-гы-гы!

    0
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    Рейтинг: +311

    (Меня за банили) > Cleaner 23 минуты назад

    То ли ваши леги ,да?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +15454

    Cleaner 1 час назад

    Современные "спартаковцы" в спину своим бывшим ведущим игрокам уже смачно плюнули и ведро помоев вылили. А теперь с их автографами играть будут???

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    Рейтинг: +15454

    Cleaner 1 час назад

    О как! В ФНЛ Спартак будет играть в форме с автографами ведущих игроков клуба из каждого десятилетия!!! РЖУ ни могу!...)))

    0
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    Рейтинг: +17014

    Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

    Это похвально - смеяться над собственной глупостью, первый шаг к пониманию, что надо и пора что-то с этим делать )))

    4
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    Рейтинг: +15454

    Cleaner > Persona_non_Grata 1 час назад

    Без обид, но Спартак ЖАЛОК такими действиями. Со стороны стыдно за Спартак. ЗАЧЕМ команда выставляет себя ПОСМЕШИЩЕМ для своих и чужих болельщиков???...(((

    0
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    Рейтинг: +543

    Suvorov51 > Cleaner 1 час назад

    Ну тыже лошадь поэтому и РЖОШЬ

    2
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    Рейтинг: +1983

    ItalianFootball 1 час назад

    Титова или Тихонова (постыдно посланных) тоже будет ? у меня Спартак с ними ассоциируется.

    0
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    Рейтинг: +29

    fakeid 1 час назад

    во дебилы свинохвостые

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    Рейтинг: +14422

    ilichkadr 1 час назад

    Интересно, а автограф Антохи в прошлое десятилетие уже включён или перенесли в нынешнее?

    1
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    Рейтинг: +1588

    Беспонтий 1 час назад

    не дай Боже
    жеке ловчеву расписаться на чьей нибудь заднице

    проклятье неизгладимое

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    Рейтинг: +257

    Кирилл Михайлов > Беспонтий 1 час назад

    зачет)

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    Рейтинг: +543

    Suvorov51 > Беспонтий 1 час назад

    А ты что свою жопу приготовил. это ты не по адресу. это тебе в гейропу

    0
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