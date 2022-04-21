«Спартак» будет играть в форме с автографами ведущих игроков клуба из каждого десятилетия

«Спартак» в течение года 100-летия клуба будет наносить на форму автографы звезд команды прошлых лет.
«Победное дерби мы провели в особой форме – с автографом Николая Петровича Старостина.
В течение года столетия на нашей форме будут появляться автографы ведущих игроков клуба из каждого десятилетия», – сообщила пресс-служба «Спартака».
- «Спартак» занимает 10-е место в РПЛ.
- По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.
Источник: телеграм-канал «Спартака»