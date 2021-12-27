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«Матч ТВ» не покажет финал Кубка Франции из-за приостановки прав

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что у телеканала отобрали право транслировать финальный матч Кубка Франции.

«Наши зарубежные коллеги, в очередной раз без объяснения причин и не имея на это юридических оснований, сообщили об ограничении сервисов: с сегодняшнего дня SNTV приостанавливает доступ к своему новостному сервису (хайлайты и видео для выпусков новостей), а из Франции пришло сообщение по поводу Кубка Франции и приостановки прав, то есть финал (единственный оставшийся матч в пакете), который был в плане на 7 мая, в эфире «Матч ТВ» вы не увидите», – написал Конов в своем телеграм-канале.

  • В финале Кубка Франции сыграют «Ницца» и «Нант».
  • Лигу 1 на «Матч ТВ» не показывают с начала марта.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова

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Сегодня, 16:33
Комментарии40
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    Рейтинг: +4752

    neim 22 минуты назад

    А он кому-то сильно нужен ?

    1
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    Рейтинг: +522

    semm 23 минуты назад

    в своё время Россия показала бой "Усик - Джошуа" а его любимая страна, за которую он готов был голову сложить, отказалась показывать бой по политическим соображением! Вот это ДА, а без французом мы переживём

    0
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    Рейтинг: +166

    Марк Аврелий! 28 минут назад

    Пельвать!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +534

    borusse 40 минут назад

    Лебединое озеро смотрите, фаZZисты

    1
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    Рейтинг: +878

    Дубина 55 минут назад

    О боже мой как же мы без кубка франции,что делать как быть))

    1
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    Рейтинг: +1013

    вальтер79 59 минут назад

    ну вот и время для мелодрамы будет на матч тв по старой традиции))))))))))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +62367

    portero 1 час назад

    будем плакать горючими слезами, как же мы без лягушатников их черномазых....

    6
    Ответить
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    Рейтинг: +13

    Феникс 28 > portero 54 минуты назад

    их черномазых====Однако ты расист.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +62367

    portero > Феникс 28 34 минуты назад

    видишь ли их там много и они точно расисты, арабов конечно тоже много....

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +534

    borusse > portero 25 минут назад

    Зато дураков вроде тебя там мало

    2
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    Рейтинг: +13

    Феникс 28 > portero 20 минут назад

    Не знаю сколько их там, но ты одним своим словом показал что ты расист.
    Посмотрел твою анкету.Не удивлюсь что ты когда то коммунистом был, и на собраниях клеймил американских расистов и говорил что ты интернационалист. Мдааа, всего то и нужно было чтобы пришел в 2000-м один правитель ...и опаньки --- Михаил Иванов стал в русле новой струи расистом-националистом. ((( Недолго музыка играла.

    1
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    Рейтинг: +13

    Феникс 28 1 час назад

    Василий Конов.---- в очередной раз без объяснения причин...======Тебе дураку надо объяснять почему так ? Объясняю ---Россия с 24.02.
    страна изгой. В изоляции...Так понятно ? )))

    2
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    Рейтинг: +251

    (Меня за банили) > Феникс 28 1 час назад

    В какой изоляции? Что ты понимаешь под словом изоляция?

    1
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    Рейтинг: +13

    Феникс 28 > (Меня за банили) 1 час назад

    Тебя ж забанили....Сначала выйди из бани...попарившись...Потом вопросы задавай.

    1
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    Рейтинг: +260

    Ollegator > (Меня за банили) 1 час назад

    Не корми тролля. Пусть изолируется сам у себя в голове

    3
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    Рейтинг: +251

    (Меня за банили) > Феникс 28 1 час назад

    Меня за банили. От этого я не стал тупым. На вопрос отвечать будешь??

    2
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    Рейтинг: +251

    (Меня за банили) > Ollegator 1 час назад

    Ну я так, чисто по ржать)))

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    Рейтинг: +4752

    neim > Ollegator 1 час назад

    Видать очередной, забаненный кастрюлеголовый перелогинился ))).

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    Рейтинг: +13

    Феникс 28 > (Меня за банили) 1 час назад

    Поржи...Копытом постучи, хвостом помаши.
    Даже лошадь знает что правильно писать -- забанили.Слитно..
    Жертва ЕГЭ.

    1
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    Рейтинг: +13

    Феникс 28 > (Меня за банили) 1 час назад

    по ржать====Тоже пишется слитно --поржать...Жертва ЕГЭ

    0
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    Рейтинг: +605

    111Hunter111 > Феникс 28 1 час назад

    Болеете?

    2
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    Рейтинг: +4752

    neim > Феникс 28 1 час назад

    В изоляции сейчас страна Украина. Самолёты туда не летают (ну разве только военные, истребители и бомбардировщики, да и те только российские, другим видать стрёмно), скоро и поезда ходить не будут, а границы закроются, как в старые добрые времена. И станет Украина страной-дырой.

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    Рейтинг: +251

    (Меня за банили) > Феникс 28 1 час назад

    Так мне не забанили, а за банили. Я то пишу тебе))) Тына вопрос отвечать будешь?? Или пукнул в лужу и аргументы кончились?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +13

    Феникс 28 > neim 59 минут назад

    Из УЕФА, ФИФА напнули.Ну и прочие иностранные компании из России уходят. Даже если ты себя английским именем neim назвал, все равно это изоляция от Европы.

    1
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    Рейтинг: +13

    Феникс 28 > (Меня за банили) 55 минут назад

    Да ты не нервничай так...Лучше еще разок ЕГЭ сдай...Только подготовься хорошенько. Особенно русский язык. Хотя....ты по всей видимости не русский. Тебе простительно.

    0
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    Рейтинг: +4752

    neim > Феникс 28 50 минут назад

    А ты думаешь, что Украина Европе сильно нужна ? Нет, ни капельки. Только если как инструмент, повоевать чужими руками и головами, в смысле хохдяцкими.
    В гейропе бомбы не падают и снаряды не рвутся, как на Украине. Так чем тебе она мила сынку ?

    2
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    Рейтинг: +19187

    Аvenger > Феникс 28 45 минут назад

    Если Россия страна изгой, то зачем ты припёрся на Российский сайт и воняешь тут. Янки гоу хоум.

    3
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    ...
    Рейтинг: +13

    Феникс 28 > neim 43 минуты назад

    Ну вот..Согласился что Россия в изоляции...А чож раньше спорил ?

    1
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    ...
    Рейтинг: +13

    Феникс 28 > Аvenger 42 минуты назад

    Аvenger это чо по русски ?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +4752

    neim > Феникс 28 41 минуту назад

    Выпей кваску, может протрезвеешь.

    1
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    Рейтинг: +19187

    Аvenger > Феникс 28 36 минут назад

    Это тебе кирдык. Погугли, если умеешь. Там и Аvenger и кирдык найдёшь. Янки гоу хоум

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +534

    borusse > neim 36 минут назад

    там и крейZеры больше не плавают )))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +13

    Феникс 28 > neim 35 минут назад

    Так я тебе и говорю...А ты не понимаешь----Россия страна изгой...Слышишь меня neim ? Я говорю --Россия сейчас токсичная страна .Никто не хочет с ней иметь дела. После 24.02. ....Такие дела neim, такие дела.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +13

    Феникс 28 > Аvenger 33 минуты назад

    А ты знаешь откуда слово кирдык пошло, есть ?

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    Рейтинг: +4752

    neim > borusse 25 минут назад

    Да сколько угодно ходят, а вот украинские точно не плавают, отплавались уже..

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    Рейтинг: +4752

    neim > Феникс 28 24 минуты назад

    Откуда это следует, может тебе приснилось ?

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    Рейтинг: +19187

    Аvenger > Феникс 28 19 минут назад

    Кирдык тебе, и неважно откуда тебе кирдык придёт. янки гоу хоум.

    1
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    Рейтинг: +251

    (Меня за банили) > Феникс 28 10 минут назад

    Ты тролль что-ли? Ты на вопрос ответишь? Мне кажется, что не мы в изоляции, а ты. Тебе все пишут, а от тебя ни одного ответа.

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    Рейтинг: +251

    (Меня за банили) 2 часа назад

    Лучше матч тв пусть все наши матчи показывает

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    Рейтинг: +65

    То ли ещё будет > (Меня за банили) 2 часа назад

    И то верно. По финалу французского кубка сильно не расстроимся.

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