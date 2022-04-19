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  • «Матч ТВ» не покажет финал Кубка Франции из-за приостановки прав

«Матч ТВ» не покажет финал Кубка Франции из-за приостановки прав

19 апреля 2022, 16:33
4

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что у телеканала отобрали право транслировать финальный матч Кубка Франции.

«Наши зарубежные коллеги, в очередной раз без объяснения причин и не имея на это юридических оснований, сообщили об ограничении сервисов: с сегодняшнего дня SNTV приостанавливает доступ к своему новостному сервису (хайлайты и видео для выпусков новостей), а из Франции пришло сообщение по поводу Кубка Франции и приостановки прав, то есть финал (единственный оставшийся матч в пакете), который был в плане на 7 мая, в эфире «Матч ТВ» вы не увидите», – написал Конов в своем телеграм-канале.

  • В финале Кубка Франции сыграют «Ницца» и «Нант».
  • Лигу 1 на «Матч ТВ» не показывают с начала марта.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Франция. Кубок
Комментарии (4)
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(Меня за банили)
1650375796
Лучше матч тв пусть все наши матчи показывает
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Марк Аврелий!
1650383833
Пельвать!
Ответить
semm
1650384104
в своё время Россия показала бой "Усик - Джошуа" а его любимая страна, за которую он готов был голову сложить, отказалась показывать бой по политическим соображением! Вот это ДА, а без французом мы переживём
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