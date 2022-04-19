«Матч ТВ» не покажет финал Кубка Франции из-за приостановки прав

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что у телеканала отобрали право транслировать финальный матч Кубка Франции.

«Наши зарубежные коллеги, в очередной раз без объяснения причин и не имея на это юридических оснований, сообщили об ограничении сервисов: с сегодняшнего дня SNTV приостанавливает доступ к своему новостному сервису (хайлайты и видео для выпусков новостей), а из Франции пришло сообщение по поводу Кубка Франции и приостановки прав, то есть финал (единственный оставшийся матч в пакете), который был в плане на 7 мая, в эфире «Матч ТВ» вы не увидите», – написал Конов в своем телеграм-канале.