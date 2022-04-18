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  • Директор «Аякса»: «Мы сделали все, чтобы удержать тен Хага: новый контракт, больше денег»

Директор «Аякса»: «Мы сделали все, чтобы удержать тен Хага: новый контракт, больше денег»

18 апреля 2022, 01:32

Технический директор «Аякса» Джерри Хамстра высказался о будущем Эрика тен Хага в клубе.

«Буду краток. Мы сделали все для того, чтобы удержать его. Новый контракт? Предложили. Больше денег? Предложили, но не буду вдаваться в подробности.

Эрик сам способен принять решение о своем будущем. Он достаточно мудр для этого

У нас два сценария, но мы очень надеемся, что он останется. Логично, что к нему есть интерес. Если он не останется, мы должны быть готовы ко второму сценарию», – сказал Хамстра.

  • По информации The Athletic, тен Хаг подпишет с «МЮ» контракт на четыре года. Он уже дал устное согласие.
  • Сообщалось, что приглашение голландца уже одобрил Ральф Рангник.
  • Тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года и выиграл с командой 5 трофеев.

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Источник: ESPN
Голландия. Эредивизие Англия. Премьер-лига Аякс Манчестер Юнайтед тен Хаг Эрик
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