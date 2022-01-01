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Широков: «Рубину» нет смысла сейчас увольнять Слуцкого»

Бывший игрок сборной России Роман Широков считает, что «Рубину» не стоит отправлять в отставку главного тренера Леонида Слуцкого.

«Уход Слуцкого? Так осталось пять матчей. Зачем уходить? Я не вижу смысла. Тем более я бы не сказал, что они тогда по игре проиграли.

Да и он пришел только два года назад. Увольнять его сейчас нет смысла», – сказал Широков.

  • Слуцкий возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года.
  • В этом сезоне РПЛ команда идет на 10-м месте.
  • Казанцы проиграли 7 из 8 последних матчей в чемпионате.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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