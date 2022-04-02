Широков: «Рубину» нет смысла сейчас увольнять Слуцкого»

Бывший игрок сборной России Роман Широков считает, что «Рубину» не стоит отправлять в отставку главного тренера Леонида Слуцкого.
«Уход Слуцкого? Так осталось пять матчей. Зачем уходить? Я не вижу смысла. Тем более я бы не сказал, что они тогда по игре проиграли.
Да и он пришел только два года назад. Увольнять его сейчас нет смысла», – сказал Широков.
- Слуцкий возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года.
- В этом сезоне РПЛ команда идет на 10-м месте.
- Казанцы проиграли 7 из 8 последних матчей в чемпионате.
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Источник: «Спорт-Экспресс»