Широков: «Рубину» нет смысла сейчас увольнять Слуцкого»

Бывший игрок сборной России Роман Широков считает, что «Рубину» не стоит отправлять в отставку главного тренера Леонида Слуцкого.

«Уход Слуцкого? Так осталось пять матчей. Зачем уходить? Я не вижу смысла. Тем более я бы не сказал, что они тогда по игре проиграли.

Да и он пришел только два года назад. Увольнять его сейчас нет смысла», – сказал Широков.

Слуцкий возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года.

В этом сезоне РПЛ команда идет на 10-м месте.

Казанцы проиграли 7 из 8 последних матчей в чемпионате.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку