Тюкавин: «Конечно, верю, что «Динамо» может догнать «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассчитывает на чемпионство в этом сезоне. Отставание от лидирующего «Зенита» – пять очков.

«Конечно, верю, что «Зенит» можно догнать. «Динамо» не выключается из чемпионской гонки. Будем до последнего матча бороться за первое место.

Осечки «Динамо» весной? У всех бывают. Наверное, это психологическое давление», – сказал Тюкавин.

«Динамо» в последнем туре потеряло очки с «Ростовом» (1:1).

Следующий соперник – «Краснодар» (3 апреля).

У «Динамо» в этом веке нет трофеев.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции