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Тюкавин: «Конечно, верю, что «Динамо» может догнать «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассчитывает на чемпионство в этом сезоне. Отставание от лидирующего «Зенита» – пять очков.

«Конечно, верю, что «Зенит» можно догнать. «Динамо» не выключается из чемпионской гонки. Будем до последнего матча бороться за первое место.

Осечки «Динамо» весной? У всех бывают. Наверное, это психологическое давление», – сказал Тюкавин.

  • «Динамо» в последнем туре потеряло очки с «Ростовом» (1:1).
  • Следующий соперник – «Краснодар» (3 апреля).
  • У «Динамо» в этом веке нет трофеев.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +497

    Demgel 2 часа назад

    Кстати, сайт Бомбардир оказывается русофобская дрянь. Я имею ввиду редакторов и прочую непонятную шелуху. Если у вас украинские корни, то это не значит что русских можно оскорблять словом Фашисты. Вы видимо вообще историю забыли, "уважаемые". Написал бы похлеще, да вот ранимую душонку вашу не хочу тревожить. 5 из 5 и на этом всё.

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    Рейтинг: +497

    Demgel 2 часа назад

    Если ФК Газпром не станет Чемпионом страны, то случится чудо.

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