Тюкавин: «Конечно, верю, что «Динамо» может догнать «Зенит»

Кстати, сайт Бомбардир оказывается русофобская дрянь. Я имею ввиду редакторов и прочую непонятную шелуху. Если у вас украинские корни, то это не значит что русских можно оскорблять словом Фашисты. Вы видимо вообще историю забыли, "уважаемые". Написал бы похлеще, да вот ранимую душонку вашу не хочу тревожить. 5 из 5 и на этом всё.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассчитывает на чемпионство в этом сезоне. Отставание от лидирующего «Зенита» – пять очков.
«Конечно, верю, что «Зенит» можно догнать. «Динамо» не выключается из чемпионской гонки. Будем до последнего матча бороться за первое место.
Осечки «Динамо» весной? У всех бывают. Наверное, это психологическое давление», – сказал Тюкавин.
- «Динамо» в последнем туре потеряло очки с «Ростовом» (1:1).
- Следующий соперник – «Краснодар» (3 апреля).
- У «Динамо» в этом веке нет трофеев.
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