«Чайка» объявила от отставке Ташуева

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Чайки» из ФНЛ-2.

«Помимо Ташуева, клуб покидают старший тренер Вячеслав Молчанов, тренер Адель Сасси и тренер вратарей Валерий Чижов. «Чайка» также благодарит наставников за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

Ташуев возглавлял «Чайку с февраля 2021 года.

Команда идет на 2-м месте в группе 1 ФНЛ-2.

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