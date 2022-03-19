Тен Хаг – об интересе «МЮ»: «Я не думаю о следующем сезоне»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг отказался комментировать информацию о своем возможном уходе в «Манчестер Юнайтед».
«Я сосредоточен на текущем сезоне, все усилия направлены на это.
Я не думаю о следующем сезоне, а в этом мы еще можем выиграть два трофея», – сказал голландец.
- До лета «МЮ» будет возглавлять Ральф Рангник.
- Контракт тен Хага с «Аяксом» действует до 2023 года.
- Команда из Амстердама лидирует в чемпионате, опережая ПСВ на 2 очка.
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Источник: Manchester Evening News