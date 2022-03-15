Санчо, Эланга и Роналду – в старте «МЮ». Фелиш, Гризманн и Коке выйдут у «Атлетико»

«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Теллес, Магуайр, Варан, Далот, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Эланга, Санчо, Роналду.
«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Лоди, Льоренте, Эррера, Де Пауль, Коке, Рейнилду, Фелиш, Гризманн.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало игры – в 23:00 по Москве.
- Команды сыграли вничью в Мадриде – 1:1.
- Матч обслужит словенец Славко Винчич.
Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус
Источник: сайт УЕФА