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Санчо, Эланга и Роналду – в старте «МЮ». Фелиш, Гризманн и Коке выйдут у «Атлетико»

«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Теллес, Магуайр, Варан, Далот, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Эланга, Санчо, Роналду.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Лоди, Льоренте, Эррера, Де Пауль, Коке, Рейнилду, Фелиш, Гризманн.

  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало игры – в 23:00 по Москве.
  • Команды сыграли вничью в Мадриде – 1:1.
  • Матч обслужит словенец Славко Винчич.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии3
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    Рейтинг: +4431

    ySS 30 минут назад

    Кто-то из них вылетит, и это уже порадует.
    В кои-то веке симпатии на стороне МЮ)

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    Рейтинг: +60148

    portero 51 минуту назад

    Ставлю на МЮ, Атлетико выиграет, если только сильно подфартит...

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    Рейтинг: +600

    NeoNaTe > portero 38 минут назад

    а что мю отскакивает в этой лч через матч не смущает вообще...

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