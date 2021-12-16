Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

«Новая глава». Крыховяк – о переходе из «Краснодара» в АЕК

Полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал переход в АЕК.

32-летний поляк приостановил контракт с «Краснодаром» в одностороннем порядке и подписал контракт с АЕКом до конца сезона.

«Новая глава», – написал Крыховяк в твиттере под фотографией с футболкой нового клуба.

  • Крыховяк выступал за «Краснодар» с августа 2021 года
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Его контракт с российским клубом действует до 2024 года.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

Новости по теме
«Краснодар» объявил о приостановке контракта с Крыховяком до 1 июня 6
Крыховяк подписал контракт с АЕКом до конца сезона 4
Крыховяк прилетел в Афины для подписания контракта с АЕКом 6
Источник: твиттер Гжегожа Крыховяка

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:58
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +14591

    Cleaner 56 минут назад

    КРЫСОВЯК и грекам НАГАДИТ...(

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11