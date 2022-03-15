«Новая глава». Крыховяк – о переходе из «Краснодара» в АЕК

Полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал переход в АЕК.

32-летний поляк приостановил контракт с «Краснодаром» в одностороннем порядке и подписал контракт с АЕКом до конца сезона.

«Новая глава», – написал Крыховяк в твиттере под фотографией с футболкой нового клуба.

Крыховяк выступал за «Краснодар» с августа 2021 года

Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Его контракт с российским клубом действует до 2024 года.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус