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«Новая глава». Крыховяк – о переходе из «Краснодара» в АЕК

15 марта 2022, 19:58
2

Полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал переход в АЕК.

32-летний поляк приостановил контракт с «Краснодаром» в одностороннем порядке и подписал контракт с АЕКом до конца сезона.

«Новая глава», – написал Крыховяк в твиттере под фотографией с футболкой нового клуба.

  • Крыховяк выступал за «Краснодар» с августа 2021 года
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Его контракт с российским клубом действует до 2024 года.

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Источник: твиттер Гжегожа Крыховяка
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига АЕК Краснодар Крыховяк Гжегож
Комментарии (2)
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Dominator777
1647377554
Крыса гадит везде, где бы не появилась: просто такова ее сущность.
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Demgel
1647414363
Вонючая польская проститутка.
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