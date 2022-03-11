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Бензема: «Перешел в «Реал» ради трофеев, но не думал, что забью так много голов»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о том, что он поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

«Обойти Ди Стефано – это мечта, потому что он легенда «Реала». Я очень счастлив оказаться на его уровне, и это мотивирует меня подниматься еще выше.

Я перешел сюда ради трофеев, но не думал, что забью так много голов. Я всегда хотел остаться в памяти людей и, думаю, нахожусь на правильном пути», – сказал француз.

  • 34-летний Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.
  • Он забил 309 голов в 592 матчах.
  • Опережают Карима только Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).

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Источник: Marca

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