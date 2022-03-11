У Абрамовича есть 81 день на продажу «Челси». Клуб рискует остаться без лицензии

Власти Великобритании дали Роману Абрамовичу 81 день на то, чтобы продать «Челси» после введения санкций.

Крайний срок – 31 мая 2022 года. В этот день истечет временная лицензия, по которой команда доигрывает этот сезон.

Если до указанной даты сделка не состоится, будущее «Челси» как функционирующей структуры окажется под вопросом.

При этом российский бизнесмен должен продать клуб без получения прибыли.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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