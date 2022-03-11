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  • У Абрамовича есть 81 день на продажу «Челси». Клуб рискует остаться без лицензии

У Абрамовича есть 81 день на продажу «Челси». Клуб рискует остаться без лицензии

11 марта 2022, 15:59
15

Власти Великобритании дали Роману Абрамовичу 81 день на то, чтобы продать «Челси» после введения санкций.

Крайний срок – 31 мая 2022 года. В этот день истечет временная лицензия, по которой команда доигрывает этот сезон.

Если до указанной даты сделка не состоится, будущее «Челси» как функционирующей структуры окажется под вопросом.

При этом российский бизнесмен должен продать клуб без получения прибыли.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (15)
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chezzz
1647003757
Английские 3,14дарасы. Спорт вне политики... Бла-бла-бла... Вложиться Абрамович в Уфу и дрюкнет потом всю Гейропу
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Artemka444
1647004684
Щас закроют челси, ну не дебилы эти англичане,свой супер клуб уничтожать!!!
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Dr.Metal
1647005751
Я бы на его месте принципиально не продал бы
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Psih86
1647011579
Ладно Абрамович, а при чем здесь клуб, которые отстаивает честь страны в Европе. При здесь игроки, персонал и болелы естественно, в том числе и Англии...
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alex1951
1647011990
Как в воду глядел.....Надо было Ромашке зажигание с месяц назад включать,а теперь Большая Рыжая Жо. ps Но есть одна маленькая непонятка. Ладно..Запад не терпит русских,ну а Ефреи то тут причем?)))
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prtcs
1647012312
В Англии будет"плохо" с РФ сполна возмет.
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SuperNils
1647017248
Да чё они с ним сюсюкают, отобрали бы давно уже, а его депортировали в Россию с полной конфискацией наворованного за много лет имущества. И пошёл бы этот еврейчик работать на завод за 40 тыщ.
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Hektor 84
1647032658
Поступили с ним так же, как и он с жителями Чукотки.
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