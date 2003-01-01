Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
2 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

У Абрамовича есть 81 день на продажу «Челси». Клуб рискует остаться без лицензии

Власти Великобритании дали Роману Абрамовичу 81 день на то, чтобы продать «Челси» после введения санкций.

Крайний срок – 31 мая 2022 года. В этот день истечет временная лицензия, по которой команда доигрывает этот сезон.

Если до указанной даты сделка не состоится, будущее «Челси» как функционирующей структуры окажется под вопросом.

При этом российский бизнесмен должен продать клуб без получения прибыли.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
Геркус – о санкциях в отношении «Челси»: «Абрамовича просто грабят» 2
Nike может разорвать контракт с «Челси». У компании контракт с клубом на 900 миллионов
Британский миллиардер Кэнди подтвердил готовность купить «Челси»
Источник: Sky Sports

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:59
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +1770

    Dr.Metal 34 минуты назад

    Я бы на его месте принципиально не продал бы

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +961

    Artemka444 51 минуту назад

    Щас закроют челси, ну не дебилы эти англичане,свой супер клуб уничтожать!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +62

    chezzz 1 час назад

    Английские 3,14дарасы. Спорт вне политики... Бла-бла-бла... Вложиться Абрамович в Уфу и дрюкнет потом всю Гейропу

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +59901

    portero > chezzz 43 минуты назад

    из России он только деньги выкачивал, ничего он не вкладывал и не вложит..... упыря не жалко!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11