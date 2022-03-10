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Мбаппе – о вылете из Лиги чемпионов от «Реала»: «Трудный момент»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

  • Парижане по сумме двух встреч уступили «Реалу».
  • «ПСЖ» дома победил 1:0, а на выезде проиграл 1:3.
  • Мбаппе забил в обоих матчах.

«Трудный момент. Лига чемпионов была большой целью для нас, но мы потерпели неудачу.

Сезон еще не окончен. Что бы ни произошло, мы сохраним единство и будем бороться до последней игры сезона.

Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас и приехали на гостевой матч», – написал Мбаппе в инстаграме.

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Источник: инстаграм Килиана Мбаппе

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10.03.2022 21:56
Комментарии1
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    Рейтинг: +270

    russkiisergei 1 час назад

    Не огорчайся, в следующем сезоне будешь в клубном чемпионате мира!!!

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