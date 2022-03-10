Мбаппе – о вылете из Лиги чемпионов от «Реала»: «Трудный момент»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.
- Парижане по сумме двух встреч уступили «Реалу».
- «ПСЖ» дома победил 1:0, а на выезде проиграл 1:3.
- Мбаппе забил в обоих матчах.
«Трудный момент. Лига чемпионов была большой целью для нас, но мы потерпели неудачу.
Сезон еще не окончен. Что бы ни произошло, мы сохраним единство и будем бороться до последней игры сезона.
Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас и приехали на гостевой матч», – написал Мбаппе в инстаграме.
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Источник: инстаграм Килиана Мбаппе