Мбаппе – о вылете из Лиги чемпионов от «Реала»: «Трудный момент»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Парижане по сумме двух встреч уступили «Реалу».

«ПСЖ» дома победил 1:0, а на выезде проиграл 1:3.

Мбаппе забил в обоих матчах.

«Трудный момент. Лига чемпионов была большой целью для нас, но мы потерпели неудачу.

Сезон еще не окончен. Что бы ни произошло, мы сохраним единство и будем бороться до последней игры сезона.

Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас и приехали на гостевой матч», – написал Мбаппе в инстаграме.

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