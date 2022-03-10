Месси впервые за 15 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» дома победил «ПСЖ» со счетом 3:1.

Парижане по сумме двух встреч проиграли 2:3 и вылетели из турнира.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не забил в обоих играх против «Реала». Ему не удалось отличиться в плей-офф ЛЧ впервые за 15 лет.

В последний раз подобное происходило в сезоне-2006/07, когда аргентинец в составе «Барселоны» не смог поразить ворота «Ливерпуля» в матчах 1/8 финала (1:2, 1:0).

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