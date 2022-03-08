Широков: «Было бы неплохо вернуть деньги за легионеров, которые сейчас уйдут»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам российских клубов приостанавливать контракты до конца сезона.

«Нисколько не удивляет такое решение ФИФА. Они до этого как-то иначе к нам относились? Ничего нового. Сейчас время пройдет, посмотрим, что будет.

Легионеры, которые сейчас уйдут, может быть, нам и не нужны. Но другое дело, что клубы за них заплатили, поэтому было бы неплохо вернуть за них деньги», – сказал Широков.

Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.

Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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