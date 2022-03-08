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  • Широков: «Было бы неплохо вернуть деньги за легионеров, которые сейчас уйдут»

Широков: «Было бы неплохо вернуть деньги за легионеров, которые сейчас уйдут»

8 марта 2022, 13:00
19

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам российских клубов приостанавливать контракты до конца сезона.

«Нисколько не удивляет такое решение ФИФА. Они до этого как-то иначе к нам относились? Ничего нового. Сейчас время пройдет, посмотрим, что будет.

Легионеры, которые сейчас уйдут, может быть, нам и не нужны. Но другое дело, что клубы за них заплатили, поэтому было бы неплохо вернуть за них деньги», – сказал Широков.

  • Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
  • Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (19)
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Gek Dement
1646734224
Сейчас зато станет гораздо понятнее кто из легионеров спортсмен, а кто шоумен, кто играл за клуб, а кто просто приехал отбыть номер и срубить бабла. Маски будут сорваны.
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insider_retro
1646735463
Было бы, если бы, да кабы... Вкладывались не в то, воспевали не тех... Финансовые инструменты и здравый смысл ещё не скоро возобладают...
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житель СПб
1646737505
Необходимо осуществить полные финансовые расчеты и все деньги вернуть.
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Vitaga
1646737849
да кто ж тебе их отдаст? ) широков - типичный футболер. наглый и безмозглый
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alefreddy
1646740912
съесть то он съесть да кто ему дасть
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житель СПб
1646741079
А о каком фейер-плей можно теперь говорить? ФиФА и УЕФА теперь сами под собой вырывают яму - из которой уже никогда будет не выбраться...
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Hektor 84
1646744903
А ну рома подскажи каким образом)
Ответить
ААМ
1646746993
Рома прав, но что скажут по этому поводу юристы.
Ответить
Снег
1646750282
Было бы справедливо, если бы ты отмотал за хулиганку и не шлёпал своим уголовным языком...
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Stavr007
1646752308
забавляет как многие переобулись и пишут мол легионеры нам вовсе ни к чему, зачем так лукавить
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