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Широков: «Было бы неплохо вернуть деньги за легионеров, которые сейчас уйдут»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам российских клубов приостанавливать контракты до конца сезона.

«Нисколько не удивляет такое решение ФИФА. Они до этого как-то иначе к нам относились? Ничего нового. Сейчас время пройдет, посмотрим, что будет.

Легионеры, которые сейчас уйдут, может быть, нам и не нужны. Но другое дело, что клубы за них заплатили, поэтому было бы неплохо вернуть за них деньги», – сказал Широков.

  • Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
  • Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:00
Комментарии8
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    Рейтинг: +1290

    Vitaga 17 минут назад

    да кто ж тебе их отдаст? ) широков - типичный футболер. наглый и безмозглый

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    Рейтинг: +23728

    bset 17 минут назад

    Было бы неплохо, чтобы тебе назначили справедливое наказание за попытку убийства

    0
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    Рейтинг: +14599

    житель СПб 22 минуты назад

    Необходимо осуществить полные финансовые расчеты и все деньги вернуть.

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    Рейтинг: +14368

    Cleaner 31 минуту назад

    Широков, было бы неплохо ответить по закону за публичное ИЗБИЕНИЕ ногами лежащего на земле человека! Думаешь мы это забыли?

    0
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    Рейтинг: +28632

    silver29 42 минуты назад

    Было бы не плохо не платить ФИФА взносы на из русофобское содержание.

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    Рейтинг: +68999

    insider_retro 56 минут назад

    Было бы, если бы, да кабы...
    Вкладывались не в то, воспевали не тех...
    Финансовые инструменты и здравый смысл ещё не скоро возобладают...

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    Рейтинг: +3545

    Gek Dement 1 час назад

    Сейчас зато станет гораздо понятнее кто из легионеров спортсмен, а кто шоумен, кто играл за клуб, а кто просто приехал отбыть номер и срубить бабла. Маски будут сорваны.

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    Рейтинг: +4929

    TOMSON > Gek Dement 1 час назад

    И что даст данная информация? Скажешь какие они нехорошие?

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