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«Манчестер Юнайтед» контактировал с тен Хагом

4 марта 2022, 11:51

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Джонатана Шрегера, английский клуб контактировал с голландцем и сделал запрос о ситуации, в которой он находится.

Сообщалось, что 52-летний тренер заинтересован в работе в клубе АПЛ. Для этого он активно изучает английский язык.

  • Тен Хаг возглавляет «Аякс» с 2017 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
  • «МЮ» сейчас тренирует Ральф Рангник.

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Источник: твиттер Джонатана Шрегера
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед тен Хаг Эрик
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