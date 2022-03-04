«Манчестер Юнайтед» контактировал с тен Хагом

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может возглавить «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Джонатана Шрегера, английский клуб контактировал с голландцем и сделал запрос о ситуации, в которой он находится.
Сообщалось, что 52-летний тренер заинтересован в работе в клубе АПЛ. Для этого он активно изучает английский язык.
- Тен Хаг возглавляет «Аякс» с 2017 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
- «МЮ» сейчас тренирует Ральф Рангник.
Источник: твиттер Джонатана Шрегера