«Манчестер Юнайтед» контактировал с тен Хагом

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Джонатана Шрегера, английский клуб контактировал с голландцем и сделал запрос о ситуации, в которой он находится.

Сообщалось, что 52-летний тренер заинтересован в работе в клубе АПЛ. Для этого он активно изучает английский язык.