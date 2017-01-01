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    Тен Хаг изучает английский язык, чтобы летом возглавить «Манчестер Юнайтед» (Daily Mail)

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».

    52-летний специалист очень заинтересован в работе в клубе АПЛ.

    В связи с этим голландец активно изучает английский язык.

    • Тен Хаг возглавляет «Аякс» с 2017 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
    • «МЮ» сейчас тренирует Ральф Рангник.

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    Источник: Daily Mail

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