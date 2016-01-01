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    «Интер» (Майами): «Возможно, подпишем Месси»

    Исполнительный директор американского «Интера» Хорхе Мас не исключил подписания нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Сроки он не уточнил.

    «Лео Месси по-прежнему один из лучших игроков в мире, его навыки не уменьшились. Мы хотели бы видеть Месси в качестве нашего игрока, если он решит покинуть «ПСЖ».

    Может ли это случиться? Я оптимист в душе. Это возможно», – цитирует Маса Sportbox со ссылкой на Miami Herald.

    • «Интером» владеет Дэвид Бекхэм.
    • В сезоне Лиги 1 у аргентинца 16 матчей, 2 гола, 11 результативных пасов.
    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

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    Источник: Sportbox

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