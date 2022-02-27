«Интер» (Майами): «Возможно, подпишем Месси»

Исполнительный директор американского «Интера» Хорхе Мас не исключил подписания нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Сроки он не уточнил.

«Лео Месси по-прежнему один из лучших игроков в мире, его навыки не уменьшились. Мы хотели бы видеть Месси в качестве нашего игрока, если он решит покинуть «ПСЖ».

Может ли это случиться? Я оптимист в душе. Это возможно», – цитирует Маса Sportbox со ссылкой на Miami Herald.