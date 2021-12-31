«Абердин» открыл памятник Фергюсону. Он выиграл десять трофеев с командой

Состоялось открытие памятника бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Статую сделали по заказу «Абердина», который 80-летний специалист возглавлял с 1978 по 1986 год.

Фергюсон выиграл с шотландской командой десять трофеев, в том числе три чемпионства и Кубок обладателей кубков.

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