«Абердин» открыл памятник Фергюсону. Он выиграл десять трофеев с командой

Да уж,знатный персонаж дядя Алекс Фергюсон,на все времена легенда.
Поздравляем с Днюхой и желаем здоровья ещё на долгие-долгие годы.
Состоялось открытие памятника бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
Статую сделали по заказу «Абердина», который 80-летний специалист возглавлял с 1978 по 1986 год.
Фергюсон выиграл с шотландской командой десять трофеев, в том числе три чемпионства и Кубок обладателей кубков.
#StandFree | #SAFHomecoming pic.twitter.com/gQiiyN5ShB– Aberdeen FC (@AberdeenFC) February 25, 2022
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