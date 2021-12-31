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    «Абердин» открыл памятник Фергюсону. Он выиграл десять трофеев с командой

    Состоялось открытие памятника бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

    Статую сделали по заказу «Абердина», который 80-летний специалист возглавлял с 1978 по 1986 год.

    Фергюсон выиграл с шотландской командой десять трофеев, в том числе три чемпионства и Кубок обладателей кубков.

    Фергюсон: «Система VAR сводит меня с ума»

    Роналду поздравил Фергюсона с 80-летием

    «Манчестер Юнайтед» поздравил Фергюсона с 80-летием

    Источник: твиттер «Абердина»

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    25.02.2022 17:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11377

      playsh 9 часов назад

      Да уж,знатный персонаж дядя Алекс Фергюсон,на все времена легенда.
      Поздравляем с Днюхой и желаем здоровья ещё на долгие-долгие годы.

      2
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      Рейтинг: +348

      pele1981 9 часов назад

      Здоровья САФу!!!

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